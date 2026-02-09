Cipolletti desvía el tránsito en la calle Santa Cruz para continuar con la nueva rotonda cerca de la Ruta 151

El tránsito de norte a sur se derivará por calle Buenos Aires y San Luis. Foto: archivo, municipio de Cipolletti.

La municipalidad de Cipolletti implementó desde este lunes un corte total de tránsito sobre calle Santa Cruz, en el tramo comprendido entre Buenos Aires y San Luis. La medida se extenderá durante 15 días consecutivos debido a trabajos de hormigonado vinculados a la obra vial en ejecución.

Las tareas se desarrollan en el marco de la obra de la nueva rotonda ubicada en la intersección de San Luis y Santa Cruz, cercana a la Ruta 151. El proyecto apunta, según el municipio, a «optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en un punto de alto flujo de tránsito».

Desde el Municipio informaron que durante este período la circulación de norte a sur será derivada por las calles Buenos Aires y San Luis. También solicitaron a los conductores circular con máxima precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector.

Rotonda en calle San Luis 45% es el porcentaje de avance de la obra, llevada adelante por la empresa adjudicataria Quidel, bajo financiamiento municipal.

El corte de circulación permitirá completar la rotonda de calle San Luis y Santa Cruz, una obra que se encuentra habilitada al tránsito desde fines de 2025 pero que aún mantiene trabajos pendientes de terminación y adecuación vial en distintos sectores.

En diciembre pasado el Municipio ya había habilitado parcialmente la circulación sobre la nueva rotonda, junto con un cambio en el sentido de varias calles cercanas para ordenar el flujo vehicular.

En ese esquema, Santa Cruz pasó a tener sentido único este–oeste entre San Luis y la Ruta 151, mientras que Azcuénaga quedó habilitada con circulación oeste–este, disposiciones que continúan vigentes.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el objetivo de estas modificaciones es facilitar la adaptación progresiva de conductores y peatones al nuevo diseño urbano y reducir riesgos de siniestros.

Ilustración: municipio de Cipolletti.

Nueva rotonda en Cipolletti: los detalles de la obra

El proyecto contempla la ejecución integral de la rotonda y sus accesos, con terminación de carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical, además de intervenciones complementarias para ordenar el tránsito.

La obra comenzó a ejecutarse durante el mes de agosto y tendrá una duración estimada de 180 días corridos.

Las tareas incluyeron la apertura de calles estratégicas como Alfonsina Storni y Santa Cruz; Santa Cruz y Simón Bolívar; Santa Cruz y Sor Juana Inés de la Cruz; y Juan José Paso y San Luis, con el objetivo de mejorar la conectividad barrial.

En paralelo se avanzó con infraestructura básica, entre ellas la colocación de cañería de PEAD sobre calle San Luis y la ejecución de base granular y carpeta asfáltica en calle J. Moyano, entre Mariano Moreno y Saavedra.

Otro punto central fue el entubado pluvial sobre Santa Cruz a la altura del paso ferroviario, donde se instalaron tres caños de 600 milímetros de diámetro junto con la readecuación de calzada y terraplén para mejorar el escurrimiento del agua y reforzar la seguridad vial.