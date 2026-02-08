Renuncia en el Concejo Deliberante de Cipolletti: un suplente se perfila para asumir la banca

La renuncia presentada días atrás por María José Manonelles en el Concejo Deliberante de Cipolletti abrió un nuevo foco de atención dentro de la política local: quién ocupará la banca y en qué momento podría concretarse el recambio dentro del cuerpo legislativo.

Aunque la dimisión fue comunicada el viernes pasado por motivos personales, su efecto no es inmediato. El procedimiento institucional exige que el Concejo Deliberante trate y acepte formalmente la salida en sesión para recién entonces habilitar la convocatoria al suplente que figura en la lista electoral.

En su despedida pública, Manonelles explicó: «Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida como concejal de nuestra ciudad. La decisión de dar este paso es personal, tomada con reflexión y convicción”.

La ahora exedil también agradeció el acompañamiento recibido durante su gestión y sostuvo que se retira “con gratitud y con el compromiso de seguir acompañando y aportando desde otros espacios”, al tiempo que expresó confianza en que quien continúe en la banca “sabrá desarrollarla de la mejor manera, con compromiso y vocación por nuestra ciudad”.

Manonelles había accedido a la banca en el 2023 integrando la lista 429 de Cambia Cipolletti, dentro de la Coalición Cívica ARI. Durante su gestión presidió bloque y encabezó comisiones vinculadas a desarrollo humano y violencia intrafamiliar, además de ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Gobierno.

El reemplazo no será inmediato y quedará atado al calendario legislativo local

Un nombre comenzó a posicionarse con mayor claridad para ocupar el lugar vacante. Se trata de Héctor Sepúlveda, primer suplente de la nómina por la que había sido electa Manonelles en 2023 y quien aparece como el principal candidato a incorporarse al cuerpo.

El propio Sepúlveda confirmó a este medio su predisposición a asumir, aunque remarcó que aún restan pasos administrativos. “En principio asumiría. Deberá notificarme la junta electoral y entonces continuaría con las cuestiones administrativas para asumir”, señaló en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Los tiempos también están atravesados por el calendario político local. La aceptación de la renuncia quedaría vinculada al inicio del período de sesiones ordinarias 2026, previsto para después del 1 de marzo con el tradicional discurso de apertura del intendente.

Hasta que ese proceso se complete, el Concejo continuará funcionando con una integración reducida, ya que la vacante no puede cubrirse de manera automática. La normativa interna establece una votación formal para validar tanto la dimisión como la convocatoria al reemplazo.

La Carta Orgánica Municipal y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante indican que los concejales que dejan su función deben ser sustituidos por quienes siguen en el orden de la lista electoral correspondiente.

Con su salida ya formalizada, el eje de la discusión dejó de centrarse en los motivos personales y se trasladó al recambio institucional. La expectativa ahora gira en torno a las primeras sesiones del nuevo período legislativo, cuando podría definirse de manera oficial quién ocupará la banca vacante o si será necesario avanzar con el siguiente integrante de la lista.