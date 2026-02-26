Cipolletti reabre la calle Santa Cruz y acelera la rotonda San Luis cerca de la Ruta 151

Desde este jueves quedó nuevamente habilitada la circulación en un tramo clave de Cipolletti, luego de finalizarse los trabajos de hormigón que se desarrollaban sobre calle Santa Cruz, entre Buenos Aires y San Luis. La reapertura permite recuperar un eje urbano muy utilizado por vecinos y transporte local.

La habilitación se dio en el marco del avance general de la rotonda ubicada en la intersección de San Luis y Santa Cruz, una obra que según remarcó el municipio apunta a ordenar flujos vehiculares y mejorar la seguridad vial en una zona de alto tránsito, especialmente por su cercanía a un corredor nacional.

La nueva rotonda en Cipolletti se acerca a su etapa final

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la intervención no se limitó a la superficie ya que, en paralelo, se ejecutó una obra pluvial de gran escala que permitirá resolver un problema histórico de anegamientos en días de lluvia intensa.

“El cruce ya no tendrá complicaciones por acumulación de agua”, señalaron desde el área, al detallar que se construyeron badenes y se completó el asfaltado hasta el perímetro donde se desarrolla la rotonda. Con eso, el sector quedó en condiciones de uso mientras continúan otras tareas.

Ilustración: municipio de Cipolletti.

Según precisó el secretario Gustavo Zovich, resta una instancia clave para avanzar con el cierre definitivo del proyecto: el corrimiento de columnas de servicios, una tarea que depende de la empresa Edersa y que habilitará la finalización del trazado.

La obra integral presenta actualmente un avance del 60% y es financiada íntegramente con fondos municipales. Los trabajos están a cargo de la empresa Quidel, adjudicataria del proyecto que incluye múltiples frentes de intervención.

Uno de ellos es la apertura de la calle J. Paso, donde se prevé comenzar con excavaciones, cordón cuneta y losa de hormigón armado. Ese tramo tiene un plazo estimado de 20 días corridos, con finalización prevista para el 20 de marzo.

Otro frente se ubica en la zona del Loteo Pizarro. Allí, el cronograma establece el inicio de tareas a mediados de marzo, con trabajos de excavación y construcción de cordón cuneta durante aproximadamente 25 días.

También están previstas mejoras en las curvas de Mariano Moreno y Rivadavia, además de intervenciones sobre calle Saavedra. En este caso, el inicio y ritmo de ejecución quedarán sujetos al avance de las adecuaciones de servicios.

Desde la dirección de obra destacaron que el plan de trabajo se ejecuta de manera progresiva para reducir impactos en la circulación y la vida cotidiana del barrio, con el objetivo de garantizar estándares de calidad y mayor seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la ciudad.