Cipolletti busca ceder un terreno a Río Negro para construir una escuela técnica: «es muy buena opción para la formación de los chicos»

La parcela se encuentra ubicada entre las calles El Aguilucho, Los Tomillos, Los Teros y Michay. Foto: archivo.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler activó el proceso administrativo para permitir la construcción de una nueva escuela técnica en el Distrito Vecinal Noreste financiada por provincia, en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la ciudad. La medida se formalizó mediante la resolución, publicada en el Boletín Oficial.

El proyecto enviado al Concejo Deliberante propone desafectar una fracción de 5.984 m2 de un espacio verde y reserva fiscal, ubicado entre las calles El Aguilucho, Los Tomillos, Los Teros y Michay. En ese terreno se prevé la construcción de un nuevo Centro de Educación Técnica (CET) con orientación en Robótica.

La desafectación requiere todo un proceso específico que va desde la publicación de edictos, apertura de un Registro de Oposición por 30 días y tratamiento posterior en el Concejo Deliberante con mayoría de dos tercios. El Ejecutivo ya dispuso la apertura del registro y la habilitación del plazo para recibir objeciones de vecinos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler explicó que el requerimiento del lote llegó desde el gobierno provincial: “El pedido me lo hace Provincia a mí y nosotros desde el Ejecutivo decidimos avanzar. Para hacer la cesión a la Provincia, el trámite debe pasar por el Deliberante”, indicó.

Respecto a los plazos, Buteler confirmó que se realizará la apertura de sobres antes de fin de año, en línea con el objetivo de iniciar la construcción durante 2026. Una vez que finalice el registro de oposición y el Concejo Deliberante trate la desafectación, el Ejecutivo enviará toda la documentación para avanzar con la cesión definitiva del lote y habilitar el inicio de la obra.

Cipolletti tendrá una nuevo CET con especialidad en Robótica

El anuncio del nuevo establecimiento se realizó en el marco del 122° aniversario de la ciudad y prevé una obra de 2.925 m² que marcará un salto en la formación tecnológica local. Durante el acto, el gobierno provincial realizó la entrega del pliego de llamado a licitación al municipio para la construcción de un nuevo CET en DVNe.

Incluirá nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, espacio para preceptores y docentes, sector de gobierno, sanitarios y un conjunto de talleres de Robótica, Programación, Aplicaciones, Redes, Software y Hardware, Desarrollo Web, Plataformas Móviles, Sistemas Operativos y Emprendimientos.

La infraestructura se completará con un SUM con comedor, cocina, despensa y depósito general, pensado para garantizar actividades escolares y comunitarias. Desde Provincia destacaron que se trata de uno de los edificios educativos más grandes proyectados en los últimos años para la ciudad.

Cipolletti se expande hacia el Distrito Vecinal Noroeste

El intendente Rodrigo Buteler remarcó la relevancia del proyecto para el sector norte de Cipolletti «es una excelente noticia porque el distrito está creciendo mucho y decidimos crecer para esa zona. Es fundamental contar con una escuela técnica porque no hay en ese sector”, señaló.

Además, agregó que la demanda está consolidada: «El gobierno provincial inauguró un jardín y una secundaria, y con esta técnica completamos la necesidad de aquella zona».

El jefe comunal subrayó que la ubicación acompaña la dinámica productiva local. “En una zona donde se desarrolla la industria hidrocarburífera es clave la escuela técnica, es una muy buena opción para la formación de los chicos, sobre todo para la salida laboral”, expresó. Además, destacó que los recursos de Vaca Muerta Oil Sur se orientan ahora a este tipo de obras educativas de impacto directo en la comunidad.