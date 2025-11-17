Weretilneck anunció la creación del CET 38 en Cinco Saltos: nueva propuesta técnica en el Alto Valle

La orientación apunta a cubrir la demanda en desarrollo tecnológico del Alto Valle Oeste. Foto: Gobierno de Rio Negro.

El Gobierno provincial confirmó este fin de semana la creación del Centro de Educación Técnica (CET) Nº 38 en Cinco Saltos, una institución que ampliará la oferta formativa de la ciudad con una orientación digital vinculada al entramado productivo del Alto Valle Oeste.

La decisión fue anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Enrique Rossi, quienes destacaron que la nueva escuela «viene a cubrir todas las vacantes y a dar tranquilidad a las familias que buscaban una alternativa técnica».

En sus redes sociales, Weretilneck precisó que la escuela tendrá como especialidad en Informática Profesional y Personal. «Esto nos permite cubrir todas las vacantes y dar respuesta a quienes estaban preocupados por dónde iban a estudiar», afirmó el jefe comunal.

Además, subrayó que la elección de esta especialidad responde a una demanda concreta del sector productivo local, atravesado por procesos de automatización, diseño digital y sistemas aplicados a la economía regional. «Una formación pensada para el presente y el futuro del Alto Valle Oeste, programación, robótica, diseño digital, conectividad y todas las herramientas que hoy necesita el entramado productivo de la zona», afirmó el mandatario.

Cinco Saltos tendrá una nueva escuela técnica

El CET 38 tendrá una orientación que dialoga con la creciente necesidad de perfiles técnicos vinculados a programación, robótica, electrónica y conectividad.

El ciclo básico incorporará contenidos de pensamiento computacional, alfabetización digital, diseño y programación, fortaleciendo la articulación entre estudio, trabajo, investigación y producción.

Mientras se define el proyecto edilicio definitivo, la Provincia dispondrá un aula móvil en el predio del actual CET 16, con capacidad para 30 estudiantes, ajustado a la normativa vigente.

La organización académica prevé 37 horas cátedra en el turno tarde, y otras 12 horas de talleres por la noche, utilizando la infraestructura disponible en la institución anfitriona.