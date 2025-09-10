Cipolletti licita obra de gas natural para Labraña tras 50 años de espera vecinal

Después de cinco décadas de espera, 140 familias del barrio Labraña de Cipolletti están cada vez más cerca de contar con gas natural en sus hogares. La Secretaría de Obras Públicas lanzó el llamado a licitación pública para contratar la mano de obra, los equipos y la provisión completa de materiales necesarios para ejecutar la obra.

El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre a las 10, en el edificio municipal, dentro de la Dirección de Obras de Infraestructura. Durante el encuentro se conocerán las propuestas técnicas y económicas de las empresas interesadas en ejecutar la obra.

La iniciativa será desarrollada mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno de la provincia de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti, en el marco de una política de expansión de servicios básicos que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Labraña.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 208.640.000 pesos y contempla un plazo de ejecución de 150 días corridos. Durante ese período se realizarán las tareas necesarias para extender la red de gas natural, incluyendo el empalme, la instalación de cañerías y las conexiones domiciliarias.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó la fecha de apertura de sobres. (Foto: Gentileza)

Detalles de la obra que se ejecutará en el barrio Labraña de Cipolletti

La ampliación de la red de gas natural se llevará a cabo en el sector del barrio Labraña, con empalme a la red existente sobre calle Estado de Israel. Desde allí, continuará por calle Raúl Labraña Oeste, abarcando la distribución interna del barrio y contemplando las correspondientes conexiones domiciliarias.

Los trabajos se ejecutarán utilizando cañerías de polietileno, conforme a los diámetros especificados en el plano de proyecto denominado Croquis Preliminar, que fue elaborado por Camuzzi Gas del Sur S.A., empresa responsable del servicio de distribución de gas natural, y forma parte de la documentación técnica de la obra.

La ejecución se realizará bajo las Normas Argentinas de Gas, respetando las disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y los lineamientos de Camuzzi Gas del Sur. La inspección de los trabajos estará a cargo de esta empresa, en coordinación con la Municipalidad de Cipolletti.