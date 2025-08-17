Rodrigo Buteler anunció la primera etapa del plan de asfalto en Cipolletti

Un ambicioso plan de más de 200 cuadras distribuidas en distintos barrios de Cipolletti comienza a tomar forma. El intendente, Rodrigo Buteler anunció la licitación de la primera etapa del plan que «responde a una de las mayores demandas de los vecinos y marca un hito en la transformación del tránsito y la movilidad», indicaron desde la municipalidad.

Este plan ya tuvo su primer anuncio en marzo, en el acto de apertura del 38° Período de Sesiones Legislativas 2025 del Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti, cuando el intendente anunció que este plan «tiene que ver con calles troncales, con calles necesarias para el nuevo esquema de transporte urbano, con la conectividad a las escuelas, pero también con históricos reclamos de nuestra comunidad”.

La primera etapa contempla 114 cuadras y según indicó la Secretaría de Obras Públicas el área a ejecutar comprende calles: Río Negro, entre calles González Larrosa y Pte. Arturo Illia; Chile, entre calles Don Bosco y Juan Domingo Perón; Nahuel Huapi, entre calles Maestro Espinosa y Castello; Venezuela, entre calles Gob. Castello y Naciones Unidas; Distrito Vecinal sector sur-oeste, calles Michay, Los Huemules, Las Jarillas, Domingo Savio y Los Tomillos.

La primera etapa del Plan de Pavimento en Cipolletti contará con una inversión oficial de 4.385 millones de pesos, y según lo anunciado, el plazo de ejecución será de 13 meses, durante los cuales se avanzará de manera progresiva en la colocación de asfalto.

La primera etapa contempla 114 cuadras en distintos barrios. (Foto: Gentileza)

Más obras y proyectos en Cipolletti: transporte, cloacas y gas

Este plan de asfalto no solo busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos, sino que también permitirá habilitar nuevas obras y proyectos que acompañen el crecimiento urbano de la ciudad.

El intendente explicó que, por ejemplo, en el caso del Distrito Vecinal, las 17 cuadras a pavimentar están vinculadas al recorrido del transporte público, especialmente en el marco de la licitación del nuevo servicio de colectivos para Cipolletti.

Además, destacó que en la calle Venezuela la provincia ya avanza con el recambio del colector cloacal y que el municipio complementará los trabajos con la obra de cloacas.

Entre otras obras que se proyectan en Cipolletti, se suma la licitación de la obra de gas que beneficiará a 140 familias del barrio Labraña de la ciudad. La apertura de sobres tiene fecha para el 30 de septiembre, tendrá un plazo de ejecución de 150 días. El monto oficial de la obra es de 208.640.000 pesos.

Esto se suma a la obra ya comenzada de ampliación de la red de gas que beneficiará a 70 familias de Puente 83 que se enmarca en el Plan “Gas Rionegrino”. Las tareas se encuentran a cargo de la empresa SILPA, con un plazo de obra de 120 días para la ejecución de las tareas y contempla una inversión provincial de más de más de 540 millones de pesos.