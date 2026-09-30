La edición 2026 del Coloquio de IDEA inicia en Mar del Plata bajo el lema «Invirtiendo la historia»

El foro empresario más importante del país tendrá su puntapié inicial durante este miércoles en la ciudad de Mar del Plata y se extiende hasta el próximo viernes 2 de octubre. El 62º Coloquio de IDEA tendrá como lema «Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia».

El evento que reúne cada año a lo más encumbrado del empresariado argentino pondrá el foco este año en el largo plazo y en los fundamentos necesarios para construir las condiciones en las que Argentina pueda sostener un período prolongado de estabilidad y crecimiento.

Desde la organización destacan que la intención en 2026 es poner la mirada en el futuro y no exclusivamente en los problemas de corto plazo. En ese marco, algunos de los temas que serán abordados a lo largo del encuentro son la competitividad, el desarrollo, la incidencia de la inteligencia artificial (IA), la educación y las megatendencias globales.

“¿Por qué no pensar que Argentina va a ser un país estable, con un período largo de crecimiento?” Fabian Kon, presidente del 62° Coloquio IDEA y CEO de Grupo Galicia.

“¿Por qué no pensar que Argentina va a ser un país estable, con un período largo de crecimiento? Otros países lo lograron. El desafío es discutir cuáles son los principios y las condiciones que nuestro país tiene que seguir para que esto suceda”, señaló Fabian Kon, presidente del 62° Coloquio IDEA y CEO de Grupo Galicia.

La mirada social también estará presente como parte de los fundamentos necesarios para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. «Los países que lograron períodos prolongados de estabilidad y desarrollo consiguieron reducir la pobreza y aumentar significativamente el PBI per cápita», agregó Kon.

Fabian Kon, presidente del 62º Coloquio de IDEA y CEO de Galicia.

Durante la primer jornada, está programada la ponencia de Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends, acerca de los cambios demográficos globales, y más tarde la disertación del profesor Mark Esposito, de la Northeastern University sobre IA y aceleración tecnológica. Al cierre y desde París, el presidente Javier Milei brindará su discurso de cada año.

Presentes a la distancia

Uno de los datos salientes de la presente edición del Coloquio de IDEA, es la escasa presencia oficial en la grilla del evento. El motivo es la coincidencia de fechas con el Argentina Week que se realiza en Paris.

El mandatario argentino Javier Milei y los ministros de economía, Luis Caputo y de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, son asiduos oradores del Coliquio de IDEA cada año. El presidente Javier Milei y gran parte del gabinete nacional, junto a un nutrido grupo de gobernadores que incluye a Rolando Figueroa y Alberto Weretilnek, se encuentra en la capital francesa en la feria oficial que busca atraer inversores a la Argentina.

Dato 50% La porción del PBI y del empleo registrado privado a nivel país, que está representada en las empresas nucleadas por IDEA.

La grilla del evento mantiene a programada para esta tarde la presencia de Milei la cuál tendrá lugar de manera virtual. Para el cierre del día viernes y con la misma modalidad, se espera la palabra del ministro de economía Luis Caputo. Además, para el día jueves está programada la presencia de la senadora oficialista Patricia Bullrich.

Que es IDEA

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) es el foro empresario más importante del país, y nuclea aproximadamente a 600 empresas de todos los sectores y tamaños de la economía nacional, desde multinacionales hasta PyMEs.

Se estima que el conjunto de las empresas nucleadas en IDEA representan el 50% del Producto Bruto Interno (PBI) y del empleo privado argentino.

El trabajo de IDEA no se reduce al Coloquio, que se realiza de forma anual, sino que consiste en una mesa de trabajo permanente que se extiende de forma federal y abarca temas legales, fiscales, productivos, logísticos y sociales.