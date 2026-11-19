Terminó el segundo día de búsqueda del hombre que cayó al canal de riego en Cinco Saltos.

El operativo para localizar al caminero que habría caído al canal principal de riego en Cinco Saltos concluyó este jueves su segunda jornada sin resultados positivos. Los rastrillajes comenzaron el miércoles y se concentraron en las inmediaciones del sector conocido como Puente Blumetti.

Este jueves los equipos de búsqueda recorrieron los caminos que bordean el canal y distintos sectores de compuertas para intentar encontrar al hombre. Mañana viernes continuará el despliegue a partir de las primeras horas de la mañana.

Desde el área de comunicación del Ministerio Público precisaron a Diario RÍO NEGRO que el operativo se concentra en un tramo que comienza en la calle Blumetti y continúa aguas abajo, siguiendo el curso del canal.

Cómo es el operativo de búsqueda en Cinco Saltos

En el primer parte oficial, la Policía de Río Negro informó que un transeúnte había visto al hombre el miércoles a la altura del Parque Industrial de Cinco Saltos.

Durante la primera jornada, los rastrillajes se extendieron desde el sector de juegos infantiles hacia el predio industrial y la usina. Las tareas se realizaron tanto por agua como por tierra.

El despliegue que continuará el viernes incluye el uso de kayaks y un dron, además de recorridas a pie por ambas márgenes del canal.

Del operativo participan efectivos de las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), la Brigada Rural, Defensa Civil y personal de Bomberos.