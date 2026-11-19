El delantero de Boca aparece como un posible refuerzo de Racing en la próxima temporada.

La posibilidad de incorporar a Cristian Pavón vuelve a tomar fuerza en Racing, que sigue de cerca su futuro en Gremio. El atacante de 30 años es del gusto de Diego Milito y Sebastián Saja, aunque la dirigencia no tiene previsto avanzar formalmente por refuerzos hasta resolver quién será el próximo entrenador.

El contrato del ex-Boca vence en diciembre y su continuidad en Porto Alegre está lejos de estar asegurada. Si finalmente queda con el pase en su poder, La Academia tendría la oportunidad de negociar su incorporación sin afrontar el costo de una transferencia.

El panorama de Gremio también podría jugar a favor del conjunto de Avellaneda. El equipo atraviesa una crisis económica y deportiva, se encuentra en zona de descenso y la continuidad de Renato Portaluppi depende de que consiga mantener la categoría. En ese contexto, se esperan varias salidas del plantel y el argentino aparece entre los posibles protagonistas.

Desde su llegada al fútbol brasileño, el cordobés mostró una importante versatilidad táctica. Además de desempeñarse como extremo y delantero, también fue utilizado como lateral derecho. Sin embargo, tras la incorporación de un marcador de punta, recuperó su posición habitual en ataque.

El interés no es nuevo. Racing ya había puesto los ojos en Pavón durante 2025, pero las condiciones contractuales complicaban cualquier negociación. Ahora, con el vencimiento de su vínculo cada vez más cerca, el escenario resulta más favorable para intentar su contratación.

Formado en Talleres de Córdoba, el atacante también pasó por Colón, Boca, Los Ángeles Galaxy y Atlético Mineiro. En febrero de 2024, Gremio desembolsó 3.500.000 dólares para incorporarlo. Desde entonces, disputó 106 partidos oficiales, convirtió seis goles y repartió 16 asistencias.