En la continuidad de la Liga Femenina de básquet, Boca y Vélez visitan a Biguá y a Independiente en tres días de mucha acción en Neuquén.

La seguidilla se abre este viernes a la noche en El Nido con Biguá de local ante Boca. Será desde las 21. Las Xeneizes están escoltas en la Conferencia Sur con un récord de 6-2 mientras que las Verdes están últimas con un registro de 1-7.

Más allá de esa disparidad, las neuquinas estuvieron cerca de dar el golpe en el duelo entre sí en la Bombonerita que fue 69 a 59 para las locales.

«Independiente demostró que se le puede ganar a Boca. Si bien nos está costando lograr el triunfo le hacemos partido a todos los rivales», destacó Charlo Lértora, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Todas las rachas se cortan, tanto las malas como las buenas. Tuvimos un comienzo accidentado, con lesiones. Tengo esperanzas de que nos vamos a acomodar, es un proceso nuevo», agregó.

Biguá volverá a jugar en su cancha el domingo a las 20:30 contra Vélez. Ahí tendrá descanso hasta el 5 de diciembre cuando visite a Quilmes en Mar del Plata.

Independiente, por su parte, enfrentará a Vélez el sábado a la 20:30 y a Boca el domingo desde las 19:30, ambos en La Caldera. Las Rojas son punteras con un récord de 6-1. Perdieron su único partido con las de Liniers que llevan un registro de 5-2.