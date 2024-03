Cómo es la escala de la «reparación» por zona que Río Negro ofrece a más de 8.000 policías

Río Negro propondrá una reparación económica a los policías por la mala liquidación de la zona desfavorable, que originó un aluvión de demandas favorables.

La propuesta comprenderá a más de 8.000 uniformados (activos o pasivos con menos de tres años de retiro), con o sin acciones judiciales, y la Provincia estimó el desembolso entre los 22.000 y 25.000 millones de pesos.

No habrá cálculos individuales de las diferencias por las erróneas liquidaciones (no se computaron sumas no remunerativas para la zona desfavorable) sino que el proyecto -que tendrá tratamiento este jueves en la Legislatura- incluye una tabla con montos por agrupaciones y jerarquías.

Los montos del régimen de “reparación extraordinaria” oscilan desde los 2,5 millones (oficial principal) a los 3,8 millones (comisario general) en el personal de Seguridad mientras que en los Técnicos se ubican entre 1,5 millones y los 2,1 millones.

El Plenario de comisiones cumplió ayer su primera evaluación, con definiciones pendientes de parte de la oposición. Concurrieron el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el secretario Legal y Técnico, Milton Dumrauf para explicar en qué consiste el esquema ofrecido.

El Fiscal Perez Esteván y el secretario Dumrauf fueron al Plenario para explicar el pago propuesto para los policías. Foto: Marcelo Ochoa

Esos funcionarios ratificaron que las cantidades son promedios por jerarquías y no avanzaron en precisiones de cuándo y cómo se abonarían, lo cual, se establecerá en la reglamentación, que debe formalizarse «dentro de los 30 días». Si se explicó que las asignaciones fijadas tendrán actualizaciones. “Posiblemente, sea con el punto policial”, adelantó el Fiscal.

Por su parte, Dumrauf reiteró que la “reparación” es “una opción más” frente a las observaciones de la oposición que podría constituirse en un perjuicio. Si lo prefieren, los policías pueden continuar con sus reclamos judiciales, aclaró el secretario.

Unos 8.300 policías podrían adherir al régimen, de los cuales, más de 4.000 formalizaron acciones en la Justicia.

La aceptación del pago requerirá la “renuncia a efectuar cualquier reclamo posterior” o, directamente, dejar la acción judicial iniciada oportunamente.

La iniciativa del Ejecutivo, con acuerdo de ministros, ratifica que la “reparación” es “voluntaria” y corresponde al “adicional por zona desfavorable”.

Se precisa que “para hacerse acreedor del pago” cada “agente deberá manifestar su adhesión”, lo cual, significará “la renuncia a efectuar cualquier reclamo posterior”. En el caso de quienes tengan “acción judicial iniciada” deberán informar -indica- que dan por “concluidas las actuaciones y renunciando a cualquier diferencia”.

Otro artículo indica que los retirados, con o sin demanda, “sólo podrán adherir cuando hubieran prestado servicios activos” en los últimos tres años.

El gobierno explicó este mecanismo para “propiciar una solución general y extraordinaria que incluya al universo de agentes policiales”, “hayan o no promovido demandas judiciales”.

La escala de montos

PLANTA DE SEGURIDAD

– Agente: $ 3.004.262

– Cabo: $ 2.952.527

– Cabo primero: $ 3.044.004

– Sargento: $ 3.022.544

– Sargento 1ro. $ 2.942.899

– Sargento Ay.: $ 3.030.419

– Suboficial Pr. $ 3.029.266

– Suboficial M: $ 3.261.255

– Oficial Ayudante: $ 2.555.631

– Oficial Subinsp. $ 2.611.612

– Oficial Insp. $ 2.687.105

– Oficial Pr. $ 2.848.002

– Subcomisario: $ 3.170.637

– Comisario: $ 3.359.597

– Comisario Insp. $ 3.526.103

-Comisario Mayor $ 3.682.035

– Comisario General $ 3.836.456

PLANTA DE TECNICOS

-Agente: $ 1.657.578

-Cabo: $ 1.722.700

-Cabo Primero: $ 1.759.736

-Sargento: $ 1.769.663

-Sargento Primero: $ 1.816.803

-Sargento Ayudante: $ 1.859.144

-Suboficial Principal: $ 1.929.700

-Suboficial Mayor: $ 1.511.480

-Oficial Inspector: $ 1.700.694

-Oficial Principal: $ 1.780.946

-Subcomisario: $ 2.052.542

-Comisario: $ 1.999.640

-Comisario Inspector: $ 2.116.247

-Comisario Mayor: S 2.188.522.