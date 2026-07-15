Locura en España tras el pase a la final en el mundial 2026: festejos y Argentina como «rival deseado»

La victoria de España ante Francia le dió el pase a su segunda final del Mundo en su historia (Foto: Jon Zabala / Fran G. Sas)

La victoria de España sobre Francia en las semifinales del de la Copa del Mundo desató una multitudinaria celebración en distintos puntos de Madrid. Miles de hinchas salieron a las calles para festejar el pase a la final del Mundial 2026 y prolongaron los festejos hasta altas horas de la madrugada.

Mientras España ya aseguró su lugar en el partido decisivo, la definición de su rival dependía de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. La final del Mundial está programada para el domingo 19 de julio y podría enfrentar a dos de las selecciones más destacadas de los últimos años.

Uno de los principales puntos de encuentro fue la Plaza de Colón, donde se concentraron cientos de personas con banderas, camisetas y cánticos para celebrar el triunfo del equipo dirigido por Luis de la Fuente. La euforia también se trasladó a otras zonas céntricas de la capital española.

El seleccionado español logró su clasificación tras imponerse por 2 a 0 ante Francia en Dallas, en una actuación que fue destacada por medios y aficionados por el nivel de juego mostrado durante gran parte del encuentro. Mikel Oyarzabal de penal y un golazo de Diego Porro decretaron el pase a la final.

Pedro Porro, autor del segundo gol español (Foto: AFP)

La alegría de los españoles y el mensaje para Argentina antes de su enfrentamiento

Entre los hinchas predominó la confianza de cara a la final del domingo. Muchos seguidores consideraron que el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos y expresaron su ilusión de volver a conquistar un título mundial, algo que España consiguió por única vez en Sudáfrica 2010.

Madrid fue el centro de celebraciones por la victoria de La Roja (Foto: gentileza)

Además del entusiasmo por la clasificación, varios aficionados comenzaron a manifestar su deseo de enfrentar a Argentina en la definición. La posibilidad de un duelo entre los campeones de Europa y los vigentes campeones del mundo apareció como el escenario más atractivo para gran parte del público español.

«Aunque sea más difícil. Porque mola más. Porque a Inglaterra ya la vimos en la Eurocopa, queremos jugar contra Messi. Contra la hinchada más loca del mundo y que sea una nueva Finalissima», mencionó un periodista de Marca en las celebraciones.

Aficionados españoles celebrando en la localidad de Córdoba (Foto: gentileza)

Entre algunos hinchas del lugar, uno manifestó: “Prefiero a Argentina porque la veo peor que a Inglaterra”. También se dirigieron directamente a Lionel Messi con “¡Vamos a quitarle el Mundial a Messi!, Hay que hundirlo».

Durante los festejos se escucharon mensajes de admiración hacia el seleccionado argentino. Algunos hinchas señalaron que una eventual final frente al conjunto de Lionel Scaloni tendría un valor especial por la historia y el prestigio de ambos equipos en el fútbol internacional.

Con información de Clarín