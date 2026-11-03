¿Cómo ser espía en Argentina? La SIDE abrió la inscripción para el concurso público 2027: cuándo anotarse y cuáles son los requisitos

La Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) habilitó la inscripción al Concurso Público de Ingreso 2027 par el Curso Básico de Ingreso (C.B.I.) de la Escuela Nacional de Inteligencia, la instancia necesaria para incorporarse a la carrera profesional del organismo.

Inscripción para la SIDE: cuándo anotarse y requisitos

La convocatoria, según lo informado en la Resolución 941/2026, quedó habilitada desde este martes 3 y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre inclusive.

Quienes estén interesados, deberán inscribirse a través de la plataforma web que habilite la Escuela Nacional de Inteligencia. En este se determinará e informará la documentación mínima requerida-

Podrán participar todos los argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan los requisitos del Estatuto para el personal de la SIDE, aprobado por el Decreto 1021/26, que entra en vigencia el 1 de enero de 2027.

Por primera vez en la historia, abrimos un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Esta medida forma parte del proceso de transparencia y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera basada en el mérito, la formación y los resultados. https://t.co/T9T1dzpO7T — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 3, 2026

Inscripción para la SIDE: instancias eliminatorias

De acuerdo a la información brindada, los postulantes preseleccionados deberán superar cuatro instancias eliminatorias:

Un examen de conocimiento general

Una evaluación de aptitud física, psicológica, psicotécnica y de contrainteligencia

Un examen de idoneidad sobre los conocimientos técnicos del perfil

Un coloquio de aptitud profesional ante un tribunal de tres funcionarios

Las pruebas escritas se corregirán de forma anónima y las tres instancias calificables se puntúan de 1 a 10, con eliminación para quienes obtengan menos de 7.

El Gobierno informó que quienes aprueben el concurso serán designados ingresantes al curso de formación, sin vinculación laboral con la SIDE, y percibirán un estipendio estudiantil mensual de carácter no remunerativo.

Una vez que aprueben el curso, podrán incorporarse como personal de planta condicional según los cupos que determine el organismo. En tanto, quienes desaprueben el curso pueden postularse una sola vez a una futura convocatoria; una segunda desaprobación los inhabilita para siempre.