El Gobierno confirmó nuevas reformas para los agentes de la SIDE: qué modificaciones tendrán

La normativa dispuso que la carrera deberá regirse por idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, capacitación permanente y fortalecimiento de competencias. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen profesional para el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El anuncio se realizó de forma oficial a través del Decreto N° 1021/2026 en el Boletín Oficial.

La medida deja sin efecto la reglamentación aprobada en 2003 y busca establecer un marco legal adaptado a las dinámicas actuales de la actividad de inteligencia.

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De acuerdo con el texto normativo, la actualización apunta a resolver la falta de un régimen estable que dificulta la consolidación de la carrera profesional y la incorporación de perfiles especializados. El nuevo esquema establece que los ingresos y ascensos deberán basarse en la idoneidad, el mérito, la capacitación continua y la transparencia técnica.

El estatuto define al personal de inteligencia como servidores públicos especializados y procura una relación proporcional entre las responsabilidades, la antigüedad, las capacidades técnicas y las escalas salariales. El objetivo central expresado en la medida es evitar diferencias discretionales en las remuneraciones de agentes que ejerzan funciones equivalentes.

La normativa dispuso que la carrera deberá regirse por los siguientes incisos:

Idoneidad

Igualdad de oportunidades

Mérito

Capacitación permanente

Fortalecimiento de competencias.

En materia de derechos laborales, se garantiza la estabilidad una vez confirmada la incorporación a la planta permanente. Asimismo, se reconocen esquemas de licencias, régimen previsional, asistencia social y la posibilidad de cursar reclamos o recibir ascensos ordinarios y extraordinarios por actos destacados.

Entre las facultades operativas, la norma otorga a los agentes el derecho de rehusarse a cumplir órdenes que resulten manifiestamente ilegales o que vulneren los derechos humanos. También se promueve un trato igualitario en las oportunidades de desarrollo dentro de la estructura institucional.

Cuáles son las obligaciones, restricciones y detalles del secreto profesional

En relación con los deberes institucionales, el estatuto ratifica la obligación de mantener la estricta confidencialidad sobre la información y los documentos conocidos durante el ejercicio de la función. Este deber de secreto profesional se mantendrá con carácter permanente, incluso después del cese definitivo de la relación laboral.

Los agentes deberán cumplir con el régimen de dedicación exclusiva, realizar capacitaciones obligatorias y someterse a evaluaciones periódicas de competencia, confidencialidad y aptitud psicofísica. En caso de renuncia, tendrán la obligación de permanecer en sus puestos durante 30 días corridos hasta su efectiva aceptación.

Las normas de control personal exigen la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, el deber de excusación ante conflictos de intereses y la notificación previa de actividades académicas o externas. A su vez, los efectivos deberán informar traslados mayores a 200 kilómetros y solicitar autorización previa para viajar al exterior.

Cuáles son los requisitos de ingreso y estructura de la carrera

El régimen prohíbe el uso de información oficial para beneficio personal y la prestación de servicios a empresas vinculadas con las áreas de seguridad, defensa, ciberseguridad o periodismo. Además, se restringe la portación de armas de fuego durante el servicio únicamente a quienes posean la condición de legítimos usuarios.

El ingreso a la SIDE requerirá la aprobación obligatoria de un curso en la Escuela Nacional de Inteligencia tras una convocatoria anual. Los aspirantes deberán cumplir controles socioambientales y de contrainteligencia, además de carecer de condenas o procesamientos firmes por delitos incompatibles con la función pública.

La carrera quedará estructurada en tres cuadros según el nivel de instrucción: el cuadro A para títulos universitarios, el B para nivel terciario o técnico y el C para secundario completo. La aplicación efectiva de este estatuto entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027.

Con información de Infobae.