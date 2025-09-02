Cómo ver en vivo al periodista uruguayo que difundirá audios vinculados a presuntas coimas en Discapacidad

La promesa del periodista uruguayo Eduardo Preve de difundir este martes nuevos audios vinculados a las presuntas coimas en Discapacidad, en un abierto desafío a la Justicia argentina. Señaló que involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. A continuación, una guía completa para poder seguir la transmisión en vivo desde Argentina.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, que confirmó que la difusión se hará efectiva a pesar de la medida cautelar que prohíbe la publicación de dicho material en territorio argentino.

Quién es el periodista y qué promete difundir en los audios

Eduardo Preve es un periodista uruguayo que conduce el segmento «La Tapadita» en la radio M24. En las últimas horas, confirmó que en su programa de este martes publicará «los últimos audios» del denominado «Audiogate Argentina», que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios en una presunta red de sobornos.

¿A qué hora y en qué programa se difundirán los audios?

La difusión de las nuevas grabaciones está pautada para este martes 2 de septiembre.

Programa: «Nada Que Perder»

Segmento: «La Tapadita»

Horario: El programa comienza a las 9:30 horas.

Cómo ver y escuchar la transmisión en vivo desde Argentina

A pesar de la prohibición judicial en Argentina, la transmisión de la radio uruguaya es de libre acceso a través de internet. Las principales vías para seguir el programa en vivo son:

Canal de YouTube: La radio M24 transmite su programación en vivo y en formato de video a través de su canal oficial de YouTube. Se puede acceder directamente a través de este enlace:

La radio M24 transmite su programación en vivo y en formato de video a través de su canal oficial de YouTube. Se puede acceder directamente a través de este enlace: Sitio Web Oficial: El audio de la radio se puede escuchar en tiempo real ingresando a la página web de la emisora: m24.com.uy.

El audio de la radio se puede escuchar en tiempo real ingresando a la página web de la emisora: m24.com.uy. Frecuencias de Radio: Para quienes se encuentren en Uruguay, la radio se sintoniza en la 97.9 FM en Montevideo y en la 102.5 FM in Maldonado.

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

El Poder Judicial ordenó este lunes el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional».

La resolución ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».

Noticias Argentinas