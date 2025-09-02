Quiénes son los Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, la familia investigada por presuntas coimas en Discapacidad

La causa que se abrió por audios sobre presuntas coimas en Discapacidad en la Andis puso en el centro de la escena a la familia Kovalivker, los dueños de la droguería Suizo Argentina, que pasaron de un perfil bajo a ser protagonistas de una trama que salpica al entorno más cercano del Presidente.

Cuáles son las tres figuras claves de la droguería Suizo Argentina

Un informe de la revista Noticias describió que el clan familiar combina un imperio de negocios diversificado con un ostentoso estilo de vida que ahora está bajo la lupa de la Justicia.

El holding es manejado por tres figuras clave:

Jonathan Kovalivker: el hijo mayor y la cara visible de Suizo Argentina SA, quien firma las decisiones y aparece en los actos institucionales.

el hijo mayor y la cara visible de Suizo Argentina SA, quien firma las decisiones y aparece en los actos institucionales. Eduardo Kovalivker: el padre, quien mantiene el control accionario y es conocido por su faceta de escritor y su pasión por los autos clásicos.

el padre, quien mantiene el control accionario y es conocido por su faceta de escritor y su pasión por los autos clásicos. Emmanuel Kovalivker: el hijo menor, también parte activa de la red de empresas.

Su principal compañía, Suizo Argentina, fue la gran ganadora de la logística de medicamentos del Ministerio de Salud en 2025, adjudicándose contratos por más de 78.000 millones de pesos. Su conglomerado de empresas abarca desde constructoras y financieras hasta una concesionaria de autos de lujo llamada «Il Cavallino».

Presuntas coimas en Discapacidad y la situación judicial

El crecimiento de sus negocios fue acompañado de un estilo de vida fastuoso. Eduardo, el padre, es un reconocido coleccionista de Ferraris clásicas y posee una chacra en Punta del Este llamada «Granaderos». Sus hijos, por su parte, viven en Nordelta, pilotan helicópteros y coleccionan Porsches.

La vida de los Kovalivker dio un vuelco con los allanamientos ordenados en la causa de los audios. Los operativos revelaron dos situaciones comprometedoras:

Emmanuel Kovalivker: fue interceptado en Nordelta mientras se movía en su auto con 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos en efectivo, separados en distintos sobres.

Jonathan Kovalivker: no fue encontrado en su domicilio, donde la policía halló su caja de seguridad abierta y vacía, con solo «bandas elásticas» en su interior, lo que alimenta la sospecha de que retiró una gran suma de dinero antes de huir.

La familia Kovalivker niega haber pagado coimas y ya se ha presentado en el expediente a través de su abogado, Martín Magram. Mientras tanto, la investigación judicial se expande para analizar sus contratos con otros ministerios y el vínculo entre su crecimiento empresarial y el poder político de turno.

