La polémica con las presuntas coimas en Discapacidad llegó a Uruguay: un periodista afirmó que va a revelar nuevos audios

La polémica sobre las presuntas coimas en Discapacidad sumó un nuevo capítulo y se volvió un asunto internacional. Los audios del extitular Diego Spagnuolo cuando se difundieron generaron una ola de críticas y en un intento por terminar con la repercusión, la Justicia prohibió su publicación. Sin embargo, un periodista de Uruguay desafió la medida argentina y afirmó que este martes revelará «los últimos audios» del caso.

La publicación de los audios que generaron un escándalo en Argentina por hablar sobre un hecho de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei fueron prohibidos por la Justicia, pero el periodista uruguayo, Eduardo Preve, hará caso omiso a la orden.

Según lo informado en Noticias Argentinas, Preve anunció a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24 que compartirá los audios del caso en la emisión del programa «La Tapadita».

«AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios», dice la publicación.

El posteo llegó horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, una decisión tomada por el Gobierno al afirmar que se trataba de una «operación de inteligencia ilegal».

Pese a la prohibición, el desafío del periodista es posible ya que la radio M24 no solo emite por FM en Montevideo y Maldonado, sino que transmite toda su programación online a través de su página web por lo tanto se vuelve un sitio accesible en cualquier parte del mundo y deja sin efecto práctico la medida cautelar.

Denuncia del Gobierno y la decisión de la Justicia

El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal por la filtración de audios en los que se escucha a la Secretaría General de la presidencia, Karina Milei, en conversaciones dentro de la Casa Rosada y solicitó que se prohíba la difusión de ese contenido.

La denuncia recayó en el juez Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, quien hizo lugar al pedido y dictó una medida cautelar que impide la publicación de esos audios.

El magistrado aclaró que la restricción es provisoria, excepcional, y de alcance limitado, y libró un oficio al ENACOM para que comunique su resolución a todos los medios, que incluyen los tradicionales, más portales y streamings.

«Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo», expresó el portavoz presidencial Manuel Adorni, en redes sociales. Y agregó: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.