Cómo votaron los diputados de Río Negro, Neuquén y la Patagonia la ley de emergencia pediátrica

Después de aprobar la ley de financiamiento universitario, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de emergencia pediátrica. El proyecto recibió media sanción con más de dos tercios de los votos en medio del conflicto entre los trabajadores del hospital Garrahan y el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa obtuvo en total 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que el proyecto pasó a la Cámara de Senadores.

El texto implica declarar tanto la emergencia en pediatría como así también en las residencias nacionales por el plazo de un año. Asimismo, jerarquiza al Garrahan como «referencia nacional» en atención de alta complejidad.

«El conflicto, según el Gobierno, ya está resuelto. Este es el sueldo bruto de un R1 del Garrahan en junio 2025: $998.000. Esto implica una perdida del salario real del 54% desde diciembre 2023″, denunciaron desde el grupo de residentes, quienes habían pedido que se apruebe el proyecto para conseguir más fondos.

En la votación, los diputados de la Patagonia aportaron 11 votos a favor, 6 en contra, una abstención y 4 ausentes.

Foto: Gentileza Cámara de Diputados.

Cómo votaron los diputados de Río Negro

El único legislador que apoyó el proyecto fue Martín Soria (UxP). Luego, tanto Aníbal Tortoriello (que entró a Diputados por el PRO) como Lorena Villaverde (LLA) votaron en contra. Mientras tanto, Sergio Capozzi (PRO) y Agustín Domingo (Innovación Federal) estuvieron ausentes.

Así votaron los diputados de Neuquén

Los votos se volvieron a repetir de la misma manera que en la ley de financiamiento universitario. Quienes se opusieron fueron Nadia Márquez (LLA) y Pablo Cervi (Liga del Interior), mientras que quienes apoyaron fueron Tanya Bertoldi (UxP), Pablo Todero (UxP) y Osvaldo Llancafilo (MPN).

Cómo votaron los diputados de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Chubut aportó dos votos para la aprobación del proyecto, que fueron por parte de Eugenia Alianiello y José Glinski de Unión por la Patria. Mientras tanto, César Treffinger (LLA) votó en contra. Por otra parte, el diputado Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal) se abstuvo y Ana Clara Romero (PRO) estuvo ausente.

En el caso de Santa Cruz, la mayoría votó a favor por parte de José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Ana María Ianni (UxP). Después, la diputada Roxana Reyes (UCR) votó en contra y el legislador Gustavo González (UxP) estuvo ausente.

Por último, Tierra del Fuego también votó en mayoría a favor con el apoyo de los legisladores de Unión por la Patria Jorge Araujo Hernández, Andrea Freites y Carolina Yutrovic. Mientras tanto, se opusieron Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (LLA).