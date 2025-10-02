Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el veto de Javier Milei a la Ley Garrahan
Con 59 votos afirmativos, la Cámara Alta insistió en la Ley Garrahan, pese a los vetos presidenciales.
Este jueves, el Congreso le dio un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei. El Senado rechazó los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como Ley Garrahan, y a la Ley de Financiamiento Universitario, con lo que ambas normativas quedan firmes tras el rechazo previo del veto en Diputados.
La Ley Garrahan declara la emergencia pediátrica por un año y obliga a actualizar los sueldos del personal del hospital. Según Carín, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que su implementación generaría un gasto adicional de $133.433 millones.
La normativa fue ratificada en la Cámara Alta con 59 votos para insistir con la ley original, 7 a favor del veto presidencial y 3 abstenciones.
Así votaron los senadores de Neuquén
- Lucila Crexell: afirmativo
- Oscar Parrili: afirmativo
- Silvia Sapag: afirmativo
Así votaron los senadores de Río Negro
- Martín Doñate: afirmativo
- Silvina García Larraburu: afirmativo
- Mónica Silva: afirmativo
Así votaron los senadores de Chubut
- Andrea Marcela Cristina: afirmativo
- Carlos Alberto Linares: afirmativo
- Edith Elizabeth Terenzi: ausente
Así votaron los senadores de Santa Cruz
- José María Carambia: afirmativo
- Natalia Elena Gadano: afirmativo
- Alicia Margarita Antonia Kirchner: afirmativo
Así votaron los senadores de Tierra del Fuego
- Pablo Daniel Blanco: afirmativo
- María Eugenia Duré: afirmativo
- Cándida Cristina López: afirmativo
Comentarios