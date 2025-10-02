ESCUCHÁ RN RADIO
Política

Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el veto de Javier Milei a la Ley Garrahan

Con 59 votos afirmativos, la Cámara Alta insistió en la Ley Garrahan, pese a los vetos presidenciales.

Redacción

Por Redacción

Este jueves, el Congreso le dio un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei. El Senado rechazó los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como Ley Garrahan, y a la Ley de Financiamiento Universitario, con lo que ambas normativas quedan firmes tras el rechazo previo del veto en Diputados.

La Ley Garrahan declara la emergencia pediátrica por un año y obliga a actualizar los sueldos del personal del hospital. Según Carín, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que su implementación generaría un gasto adicional de $133.433 millones.

La normativa fue ratificada en la Cámara Alta con 59 votos para insistir con la ley original, 7 a favor del veto presidencial y 3 abstenciones.

Así votaron los senadores de Neuquén

  • Lucila Crexell: afirmativo
  • Oscar Parrili: afirmativo
  • Silvia Sapag: afirmativo

Así votaron los senadores de Río Negro

  • Martín Doñate: afirmativo
  • Silvina García Larraburu: afirmativo
  • Mónica Silva: afirmativo

Así votaron los senadores de Chubut

  • Andrea Marcela Cristina: afirmativo
  • Carlos Alberto Linares: afirmativo
  • Edith Elizabeth Terenzi: ausente

Así votaron los senadores de Santa Cruz

  • José María Carambia: afirmativo
  • Natalia Elena Gadano: afirmativo
  • Alicia Margarita Antonia Kirchner: afirmativo

Así votaron los senadores de Tierra del Fuego

  • Pablo Daniel Blanco: afirmativo
  • María Eugenia Duré: afirmativo
  • Cándida Cristina López: afirmativo

