Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia por el veto de Javier Milei al financiamiento universitario

Los senadores de Neuquén y Río Negro estuvieron presentes en la sesión que rechazó el veto al financiamiento universitario.

Este jueves el Congreso le dio un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei. Tras habilitarse el quórum, el Senado dio marcha atrás con los dos vetos: ratificó la Ley de financiamiento universitario por 59 votos a favor y la de emergencia en el Garrahan con 58 adhesiones. ¿Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro? ¿Y el resto de la Patagonia?

Estos rechazos se suman a otros vetos que la Cámara alta ya había desestimado, como el de la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —que ahora debe ser tratado en Diputados— y el de la ley de Emergencia en Discapacidad. Si bien esta última fue promulgada, el Poder Ejecutivo mantiene su aplicación en suspenso, lo que genera tensiones y advertencias institucionales por parte del Congreso.

Así votaron los senadores de Neuquén

Los tres representantes de Neuquén en el Senado votaron afirmativamente para insistir con la ley de financiamiento universitario, vetada por el presidente Milei.

Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): afirmativo

Oscar Parrili (Unidad Ciudadana): afirmativo

Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): afirmativo

Así votaron los senadores de Río Negro

Los senadores rionegrinos presentes en la sesión acompañaron la ratificación de las leyes.

Martín Doñate (Unidad Ciudadana): afirmativo

Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): afirmativo

Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): afirmativo

Así votaron los senadores de Chubut

Andrea Marcela Cristina (PRO): afirmativo

Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana): afirmativo

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut): ausente

Así votaron los senadores de Santa Cruz

José María Carambia (Por Santa Cruz): afirmativo

Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz): afirmativo

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Unidad Ciudadana): afirmativo

Así votaron los senadores de Tierra del Fuego

Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical): afirmativo

María Eugenia Duré (Unión Cívica Radical): afirmativo

Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana): afirmativo

El Senado rechazó el veto a la Ley Universitaria con 58 votos

El Senado de la Nación asestó un nuevo revés al Gobierno al rechazar este jueves el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa original fue ratificada con una contundente mayoría de 58 votos a favor de la insistencia, frente a solo 7 votos que respaldaron la postura presidencial y 4 abstenciones. La votación se produjo en la misma sesión donde la Cámara Alta también votó el rechazo al veto sobre la Ley de Emergencia para el Hospital Garrahan.

La Ley de Financiamiento Universitario, que busca la actualización de los fondos para las casas de altos estudios, ya había superado el veto presidencial a mediados de septiembre en la Cámara de Diputados. La oposición sostiene que la actualización de las partidas implica un gasto de aproximadamente $1.059 millones (equivalente al 0,14% del PBI), mientras que el oficialismo maneja una cifra superior, cercana a los $1.500 millones.

Ambos proyectos, tanto el de financiamiento universitario como el de la Ley Garrahan, habían sido aprobados por el Congreso a fines de agosto y vetados por el Presidente el 10 de septiembre. La insistencia en ambas normas por parte del Senado, que superó los dos tercios requeridos, implica que las leyes recuperan su vigor y deben ser implementadas.