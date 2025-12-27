Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal: «Dos inconmensurables logros»

El debate que inició el viernes al mediodía en el Senado terminó con un resultado que fue ovacionado por Javier Milei y todo el bloque libertario. En una extensa sesión que incluyó reclamos del peronismo y de un puñado de la oposición aliada por algunos artículos, el oficialismo logró reunir los votos que necesitaba para aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal.

A los pocos minutos de conocerse el resultado, el presidente Javier Milei hizo uso de sus redes sociales para celebrarlo y luego también compartió un comunicado oficial por medio de la Oficina del Presidente de la República Argentina.

La celebración eufórica de Javier Milei

En su cuenta de la red social X, el mandatario escribió, poco después de haberse conocerse el resultado en el Senado, la frase que lo identifica desde su campaña electora: «Viva la Libertad carajo». Al mismo posteo le adjuntó una imagen del panel de votación donde se puede ver los 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención

Cerca de la medianoche, la Oficina del Presidente lanzó el comunicado para darle formalidad a la celebración. En el texto se lee: «La Oficina del Presidente celebra la aprobación en el Senado de la Nación de la Ley de Presupuesto 2026, el primero sin déficit fiscal en décadas, y de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que blinda el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos».

El mismo resalta que se trata de «dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante».

Respecto a la Ley de Inocencia Fiscal, indicaron que esta va a permitir que los ciudadanos queden «resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo».

También agrega: «Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país».

El Gobierno sostiene que «los controles excesivos» solo «demostraron ser una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal, mientras las grandes operaciones de lavado de dinero del crimen organizado permanecían impunes».

«Ahora, el Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento», se remarcó en el documento y por último indicaron que el presidente invita a «todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros».

«Esto es un antes y un después en nuestra historia, y una herramienta indispensable para hacer al país grande otra vez. En Argentina ahorrar ya no es delito», concluyó el escrito.