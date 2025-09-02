Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y cómo anotarse en Río Negro

El Gobierno Nacional, a través de la Vicejefatura de Gabinete del Ministerio del Interior, estableció el monto que se abonará y la forma de postularse para cumplir funciones de autoridades de mesas en las elecciones nacionales previstas para el 26 de octubre próximo.

La resolución oficial establece que las personas que cumplan esas funciones recibirán 40.000 pesos como en concepto de «reconocimiento por desempeño» y una adicional por el mismo valor en caso de realizar la «capacitación correspondiente».

Se estableció que «este pago aplicará únicamente a quienes resulten designados formalmente por el Poder Judicial y cumplan efectivamente su función el día del comicio» y «la capacitación también será obligatoria para acceder al pago adicional».

Cómo anotarse para ser autoridad de mesa en las elecciones 2025 en Río Negro

Las personas interesadas en postularse pueden realizar la inscripción a través del sitio www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa y despejar dudas de manera presencial en cualquiera de los 49 Juzgados de Paz del Poder Judicial de Río Negro, que colaboran activamente con la organización del proceso electoral.

La convocatoria se realiza «en el marco de una tarea coordinada entre la Secretaría Electoral Federal del distrito Río Negro y la el Poder Judicial provincial, con el objetivo de garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de los comicios».

Desde la Secretaría electoral se aclaró que «capacitarse no implica la designación automática como autoridad de mesa, ya que esa definición queda a cargo del Poder Judicial», aunque «completar la formación permite estar en condiciones de asumir el rol si se recibe la notificación formal».

Las capacitaciones serán en modalidad presencial como virtual, y las fechas se comunicarán a través del sitio web y los canales institucionales de la Cámara Nacional Electoral.