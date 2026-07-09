El FMI respaldó el plan financiero del Gobierno y la reforma del Banco Central

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó de forma abierta la estrategia financiera del Gobierno nacional y la iniciativa oficial para modificar la carta orgánica del Banco Central (BCRA). Según informó la vocera del organismo multilateral, Julie Kozack, en una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington, ambas medidas consolidan la previsibilidad de los mercados.

«Celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y la acumulación de reservas respaldarán la confianza del mercado», manifestó Kozack respecto a la hoja de ruta presentada por el ministro Luis Caputo. El anuncio oficial permitió una reducción inmediata del riesgo país, que se posicionó cerca de los 400 puntos básicos, registrando su nivel más bajo desde abril de 2018.

Qué dijo el FMI sobre la nueva carta orgánica del BCRA

El organismo internacional convalidó la reforma institucional que el presidente Javier Milei analizó junto a sus ministros tras el Tedeum. Desde el Fondo explicaron que los cambios normativos blindarán las salvaguardias del ente monetario y protegerán de manera estricta su independencia frente al poder político.

Kozack enfatizó que la modificación de la carta orgánica aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y reducirá de forma definitiva la dominancia fiscal, evitando que el Banco Central continúe proveyendo financiamiento directo al Tesoro. «Todos estos esfuerzos tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación, que es una prioridad clave», ratificó la funcionaria. En el plano macroeconómico, el FMI mantuvo intactas sus proyecciones para la Argentina, estimando un crecimiento del PBI del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027.

Cuándo llega Kristalina Georgieva a la Argentina y con quiénes se reunirá

De acuerdo con la información oficial confirmada por la portavoz del Fondo, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, concretará una visita oficial al país los próximos 28 y 29 de julio. La llegada de la máxima autoridad de Washington responde a una invitación formal extendida por Milei para profundizar las mesas de trabajo conjuntas.

Si bien el cronograma definitivo se encuentra en sus fases finales de redacción, Kozack adelantó que Georgieva mantendrá audiencias privadas con el Presidente y los integrantes del equipo económico. Asimismo, la agenda oficial incluirá rondas de diálogo con otros actores relevantes de la sociedad civil y el ámbito corporativo que van más allá de la estructura del Gobierno nacional.