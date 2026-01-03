Con drones detectan construcciones sin declarar en cinco localidades de la provincia de Neuquén

San Patricio del Chañar es una de las localidades que más creció por la demanda inmobiliaria de Vaca Muerta (Municipalidad de El Chañar)

La dirección provincial de Catastro llevó adelante durante el año 2025 un proceso de actualización catastral para registrar mejoras en el territorio.

Esta iniciativa permitió incorporar un total de 376.173 metros cuadrados de superficie construida que no estaban declarados ante el fisco provincial.

El uso estratégico de drones permitió identificar edificaciones no declaradas y optimizar los tiempos de intervención en cada localidad.

La aplicación de esta tecnología aérea tiene como objetivo final ampliar la base de cobro del impuesto Inmobiliario en la provincia.

Alcance territorial de los operativos

Los vuelos de relevamiento se ejecutaron específicamente en las localidades de Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Los Catutos y Mariano Moreno.

A estas tareas se sumó una intervención en la zona de Salto del Agrio vinculada a un proyecto de ordenamiento territorial.

Durante el período analizado se concretaron un total de 16 vuelos que cubrieron diversas áreas de la provincia de Neuquén.

La superficie total relevada mediante este recurso tecnológico alcanzó las 9.294,75 hectáreas.

Impacto en la valuación y recaudación fiscal

Como resultado directo del trabajo efectuado hasta la fecha, el organismo intervino sobre 11.286 parcelas y unidades funcionales.

La actualización de los datos generó un incremento superior a los 43 millones de pesos en la valuación fiscal de la provincia.

Se informó que el proceso no modificó la alícuota del impuesto, aunque sí varió la valuación sobre la que se aplica.

Este conjunto de acciones busca consolidar un sistema de recaudación con mayor nivel de equidad y coherencia para el planeamiento urbano.

Nuevas normativas y previsibilidad impositiva

En noviembre del año pasado la Legislatura aprobó un nuevo código fiscal que introdujo cambios en los valores de referencia.

La reforma incorporó el denominado Valor Fiscal de Referencia Impositiva (VFRI) para moderar incrementos extraordinarios.

Esta medida otorga previsibilidad fiscal al contribuyente al evitar saltos abruptos en el pago del Impuesto Inmobiliario.

Las acciones desarrolladas se integraron a la planificación urbana y fiscal de alcance provincial sobre la base de datos de Catastro