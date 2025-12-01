Villaverde renunciará a Diputados y anticipa una defensa «hasta las últimas consecuencias» de su banca de senadora

Villaverde recibe el diploma de la jueza del STJ, Cecilia Criado, que integró el Tribunal Electoral Federal. Foto: Marcelo Ochoa

La diputada y senadora electa libertaria Lorena Villaverde confirmó este lunes su próxima renuncia a la Cámara de Diputados y adelantó su defensa “hasta las últimas consecuencias” por la banca en el Senado que fue «la voluntad del pueblo rionegrino”.

Estas declaraciones fueron realizadas por Villaverde -que el viernes no pudo jurar- en ocasión de la ceremonia de la Justicia Electoral Federal donde es entregaron los diplomas a los candidatos electos en Río Negro en las elecciones del 26 de octubre.

Mientras se cumplía este acto en Viedma, las informaciones periodísticas en Buenos Aires indicaban sobre la posibilidad de que Villaverde desistiera de asumir en la Cámara Alta por la pérdida de apoyos desde la Casa Rosada.

En cambio, la diputada aseguró que mantiene «todo el respaldo del gobierno nacional» pero, además, remarcó en el diálogo con el Diario RIO NEGRO que su defensa seguirá «hasta las últimas consecuencias”. Contó, en esa línea, que ya trabaja con «un estudio jurídico de Buenos Aires».

“Mi idoneidad moral ya fue evaluada por el pueblo rionegrino en la elección de octubre”, remarcó.

Su presencia fue el punto políticamente más atrayente de la ceremonia, que presidió el Tribunal Electoral del proceso, que preside Mariano Lozano y se integra además por Gustavo Villanueva y Cecilia Criado. Habló su presidente para destacar el proceso electoral cumplido en la provincia.

Serquis, Tortoriello y Villaverde cantan el himno nacional. Foto: Marcelo Ochoa.

No participaron los senadores electos de Fuerza Patria, Martín Soria y Ana Marks. La concurrencia de esa confluencia electoral se concentró en la barilochense Adriana Serquis, proclamada como diputada nacional.

En cambio, la alianza de La Libertad Avanza concurrió con Villaverde y con el cipoleño Aníbal Tortoriello, reelecto en la Cámara Baja. Antes de ingresar al auditorium, ambos cumplieron con un formal saludo de ocasión. Cada uno presente con sus dirigentes y seguidores.

Por su parte, el oficialismo provincial no asistió y la representación institucional recayó en la vocal del Consejo Provincial de Educación, Romina Procoppo, según el anuncio de la locutora oficial del acto.

«Una defensa irrestricta»

En un posterior diálogo con el periodismo, Villaverde remarcó su “defensa irrestricta de la libertad” y la “voluntad soberana del pueblo de Río Negro”.

Con dirigentes y seguidores, Villaverde expone el diploma de senadora entregado por la Justicia Electoral Federal. Foto: Marcelo Ochoa.

También insistió en que la “supuesta idoneidad moral que juzgan un puñado de senadores sentados en un parlamento no va a poder por sobre el voto de los rionegrinos. Mi idoneidad moral se juzga cada vez que salimos a la calle y cuando recorrimos nuestra querida provincia”.

Afirmó sentirse respaldada por los “votos logrados conquistar con un empate técnico” como “sucedió en Río Negro, sino también con este modelo de país, con nuestro líder, el presidente Javier Milei”.

Entendió que lo hecho fue “arbitrario e ilegal” donde se atribuyeron “facultades que no le competen al Senado” frente a lo elegido por 122 mil votantes de Río Negro, y además, ir en contra de la Constitución nacional. Es un avasallamiento, un golpe a la democracia, frente a un hecho muy mafioso de parte de unos pocos que solamente se resisten al gran cambio que votamos los argentinos, esa transformación impecable que está trayendo nuestro presidente, Javier Milei”.