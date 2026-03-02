Con expectativa en las escuelas, Río Negro puso en marcha el ciclo lectivo 2026

Con el inicio formal del calendario escolar, este lunes 2 de marzo comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. En toda la provincia, más de 215.000 estudiantes regresaron a las aulas, mientras que un grupo ya había iniciado las actividades el 18 de febrero en las Escuelas con Receso Invernal Extendido.

Desde el Gobierno provincial se destacó el trabajo previo realizado para garantizar el funcionamiento del sistema educativo desde el primer día. A través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se llevaron adelante tareas de mantenimiento y acondicionamiento de los edificios escolares, además de asegurar la puesta en marcha de los servicios de transporte y comedor escolar.

También se informó que se diseñaron dispositivos y estrategias específicas para acompañar a las comunidades educativas de aquellas instituciones donde aún continúan obras o trabajos de infraestructura.

Recorrida oficial en Lamarque

En el marco del inicio del ciclo, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, recorrió la Escuela Primaria 25, en Lamarque, una institución con alrededor de 500 estudiantes y un fuerte arraigo comunitario, además de ser la más antigua de la localidad.

La ministra Patricia Campos recorrió la Escuela Primaria 25 en el primer día del ciclo lectivo 2026. Foto: gentileza gobierno de Río Negro.

Durante la visita, la funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Educación, Silvia Arza, y la coordinadora del Consejo Escolar Valle Medio I, Valeria Andrade. Allí compartieron el primer día de clases junto a directivos, docentes, personal no docente y estudiantes.

Desde el Ejecutivo rionegrino reafirmaron el compromiso con la educación pública y con los más de 215.000 estudiantes que este lunes volvieron a ocupar sus bancos en toda la provincia.