Rolando Figueroa le contestó a la jueza que bajó el video de La Neuquinidad: «Los partidos de Buenos Aires tienen otro poder»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió este martes a la resolución de la jueza federal Carolina Pandolfi que le ordenó eliminar de sus redes sociales un video sobre La Neuquinidad por considerarlo campaña anticipada. «Vamos a seguir todas las instancias legales como lo hicimos cuando no nos dejó usar el mapita en la elección provincial», dijo el mandatario, al recordar que la Cámara Nacional Electoral terminó revirtiendo esa decisión en el 2023.

Figueroa encabezó esta mañana el acto de lanzamiento del Consejo Provincial de Seguridad en el centro de convenciones Domuyo. Al término, dialogó con Diario RÍO NEGRO sobre el inicio de la campaña electoral tras el cierre de presentación de listas, el domingo pasado.

«La campaña la vamos a iniciar el 27. Se van a tomar la licencia los dos ministros que son candidatos, creemos que es importante esa imagen hacia la ciudadanía», afirmó sobre Julieta Corroza y Juan Luis «Pepé» Ousset, quienes encabezan la nómina de senadores.

Figueroa insistió con que ven «una elección que se va a dirimir entre La Neuquinidad y La Libertad Avanza» y hasta se auguró «cierta ventaja, sobre todo por el apoyo de la gente al modelo neuquino». «Tenemos una amplia posibilidad de hacer buena performance en diputados y senadores y estamos muy entusiasmados por la campaña», anticipó.

Insistió con que «es un momento muy importante para la Nación y para Neuquén porque se va a discutir un nuevo pacto social». «El gobierno quiere avanzar en leyes con las que no estamos de acuerdo y hay una para la que hay que acordar que es muy importante para el modelo neuquino, la ley de coparticipación nacional», planteó el gobernador, quien reiteró que Neuquén está «muy castigada» en el actual esquema de reparto.

Rolando Figueroa y el video de La Neuquinidad: «Vamos a recurrir»

Este martes, Rolando Figueroa también contestó sobre la de orden de la jueza federal Carolina Pandolfi para que retire de sus redes sociales el video de La Neuquinidad que había publicado el 7 de agosto.

«Hemos respetado la resolución que ha hecho su señoría, hemos bajado los videos de las redes sociales y le hemos presentado una reconsideración. En el caso que sea negativa, vamos a seguir todas las instancias legales como lo hicimos cuando no nos dejó usar el mapita en la elección provincial y, ya pasada la elección, lo permitieron», recordó el mandatario.

Fue cuando el partido Comunidad quiso registrar como símbolo una silueta del mapa de Neuquén similar a la del Movimiento Popular Neuquino y la misma jueza lo rechazó. Fue la Cámara Nacional Electoral la que finalmente habilitó su uso, una vez pasada la elección provincial.

«Vamos a recurrir. Nos llama mucho la atención la celeridad con la cual se han cambiado hasta personas fallecidas, quizás estos partidos de Buenos Aires tienen otros llamados telefónicos y otro poder. Nuestra performance fue muy diferente», sugirió Figueroa.

Rolando Figueroa dijo que solo La Neuquinidad fue a internas

Y aseguró que La Neuquinidad fue el único espacio que respetó el pedido de Pandolfi para que los partidos determinen a sus candidatos en una «elección democrática». «Otros no lo hicieron y simplemente una decisión del Obelisco terminó definiendo los candidatos», criticó.

Si bien no mencionó a ningún espacio, ni La Libertad Avanza ni Fuerza Patria abrieron un proceso de internas para definir sus listas.

«La doctora es una jueza muy importante, siempre se ha desenvuelto muy bien. Pero vamos a recurrir la decisión como cuando no nos dejó usar el mapita, y lo ganamos», reiteró Figueroa.

La apoderada de la alianza, Camila Figueroa Vinassa, ya presentó el recurso de reconsideración ante Pandolfi al entender que el video no encuadraba como «campaña electoral» anticipada ni tampoco como «publicidad de actos de gobierno» durante el periodo de campaña electoral.

Además, planteó que la decisión de la jueza implicaba una «restricción desproporcionada de la libertad de expresión política» de Figueroa. La magistrada ya rechazó la consideración, pero concedió la apelación para que resuelva la Cámara Nacional Electoral.