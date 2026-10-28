Se apunó: Caputo sufrió un cuadro de mal de altura durante la visita de Milei a una mina de litio

El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió un cuadro leve de mal de altura durante la visita que realizó junto al presidente Javier Milei al salar del Hombre Muerto, en Catamarca, donde la minera Rio Tinto inauguró una planta de carbonato de litio.

Luis Caputo se apunó en Catamarca

Según fuentes oficiales citadas por La Nación, el funcionario presentó síntomas de apunamiento y recibió hidratación. Otras fuentes de la comitiva señalaron que debió recibir oxígeno y una inyección debido al malestar provocado por la altura, cercana a los 4000 metros.

Desde el Ministerio de Economía aseguraron que el episodio no revistió gravedad y que Caputo se encontraba en buenas condiciones, retomando sus actividades con normalidad.

Milei viajó acompañado por su hermana, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La visita se enmarca en una gira presidencial para recorrer proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Río Tinto anunció inversiones por US$530 millones para el Proyecto Fénix, en Catamarca.