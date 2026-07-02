Con Llaryora en contra, Santilli busca los votos para recortar subsidios en las Zonas Frías

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, se puso al hombro la difícil tarea de conseguir los votos para sancionar los cambios en Zonas Frías. Un tema que tiene en la vereda de enfrente al gobernador cordobés, Martín Llaryora, quien viene de participar de la jura del funcionario en Casa Rosada pero rechaza de plano la ley que haría caer los subsidios automáticos al gas en 13 localidades de la provincia.

Llaryora se plantó fuerte contra el proyecto del Poder Ejecutivo: lo rechazó en la Cámara de Diputados, abroqueló a los intendentes que sufrirán el impacto en sus distritos, y hasta hizo aprobar en la Legislatura local una resolución para instruir a los senadores por Córdoba a que voten en contra. Pero solo lo hará la peronista Alejandra Vigo, ya que Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero apoyarán la propuesta.

“Esta iniciativa del Gobierno nacional discrimina. El mapa de Zonas Frías está hecho desde Buenos Aires por gente que no conoce la realidad del país”, denunció Vigo en diálogo con este medio. “Además de discriminar, el único objetivo que tiene es bajar un gasto que desde la Nación no están dispuestos a hacer”, agregó la schiarettista.

En la cumbre que encabezaron Javier y Karina Milei el miércoles con los diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, la secretaria general de Presidencia fijó la ley de Zonas Frías como una de las prioridades legislativas del Gobierno. Sin embargo, las negociaciones en el Senado son duras y el oficialismo no tiene asegurados los votos para recortar los subsidios al gas en pleno invierno.

Con el mandato de Karina, Santilli desembarcó horas después en el Senado junto a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, y los secretarios del área de Energía María Tettamanti y Daniel González, para reunirse con senadores aliados y empezar a destrabar un debate que no despegó en tres meses. Sin embargo, fue un encuentro más bien técnico que terminó sin definiciones políticas concretas.

“No hubo avances. Recién estamos viendo si empezamos la discusión. Se repasó el proyecto, pero no se habló de los puntos en discusión”, indicó uno de los participantes del encuentro a este medio. Todavía no hay fecha para largar el debate en comisiones y es probable que, por los próximos feriados y el receso invernal de la segunda quincena de julio, la votación quede, como mínimo, para agosto.

Si el proyecto recibe modificaciones (puede ser la única salida del Gobierno a cambio de destrabar la discusión) volverá a Diputados y se retrasará aún más la sanción de la ley. Uno de los puntos en la mira es el capítulo que compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista CAMMESA por los años en los que estaban congeladas las tarifas.

Santilli se mostró optimista en que habrá acuerdo. “Tengo confianza en que se va a convertir en ley”, dijo el jefe de Gabinete a la prensa acreditada. Algo más cauta, Bullrich señaló: “Vamos a empezar a ver cuántos votos tenemos y ver si podemos sacarla, porque para el Gobierno es prioritaria”.

El problema que encuentra el Gobierno es que tampoco logra sellar el apoyo de otros gobernadores más dialoguistas que Llaryora. Un ejemplo paradigmático es el del mandatario mendocino Alfredo Cornejo, uno de los más alineados a Milei: mientras que sus dos diputados acompañaron, sus dos senadores (el exgobernador Rodolfo Suárez y Mariana Juri) se resisten.

Mendoza es una provincia que se incorporó por completo al régimen de Zonas Frías (al que antes de 2021 solo accedía la localidad de Malargüe), por lo que el impacto se sentirá fuerte. Lo mismo sucedería en las 13 localidades de Córdoba agregadas en la ampliación (entre ellas la Capital) y muchas otras en Buenos Aires, Santa Fe, Salta, La Pampa, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja.

Desde la Secretaría de Energía sostienen que el régimen actual de Zonas Frías es “injusto, regresivo y deficitario” y que “para que deje de ser deficitario habría que subir del 7,5% al 11% el recargo” que se le cobra a todos los usuarios del país (sean de Zonas Frías o no) en sus boletas de gas para financiar este esquema.

Otro de los argumentos oficiales es que “en 2025, el 47% de los subsidios de Zona Fría fueron a usuarios de altos ingresos”. Por eso, lo que busca el proyecto es que solo reciban el subsidio las familias inscriptas en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) que acrediten ingresos netos de hasta tres canastas básicas totales (casi $4,5 millones a valores actuales).

Esas y otras explicaciones técnicas fueron las que escucharon, en la reunión encabezada por Santilli, los senadores Luis Juez (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Espínola (Unidad Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero), Edith Terenzi (Chubut) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), entre otros.

Corresponsalía Buenos Aires