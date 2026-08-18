Volver al Trabajo: cómo consultar con CUIL el estado de tu trámite en septiembre 2026

En el marco de la reestructuración de los programas sociales y de empleo, el Ministerio de Capital Humano mantiene activas las plataformas de consulta digital para que los ciudadanos puedan verificar su condición administrativa en el programa Volver al Trabajo antes del inicio de septiembre 2026.

Aunque las transferencias monetarias directas de Volver al Trabajo permanecen suspendidas por decisión del Poder Ejecutivo, tras el fallo judicial de la Cámara Federal de San Martín y la posterior apelación ante la Corte Suprema, el sistema de autogestión en línea permite corroborar el estado del perfil del usuario, validar información personal y gestionar el acceso a los cursos de formación profesional y vouchers laborales promovidos por el Estado.

Paso a paso: cómo consultar el programa Volver al Trabajo en el Portal Empleo en septiembre 2026

La vía principal para monitorear el padrón y acceder a las instancias formativas que dispone la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la web oficial de empleo del Gobierno nacional.

Para realizar la consulta en el Portal Empleo, se deben seguir estos pasos:

Ingreso a la plataforma: acceder al sitio oficial portalempleo.gob.ar .

. Identificación del usuario: escribir el número de CUIL en el campo de acceso ciudadano o iniciar sesión con la cuenta de Mi Argentina.

Revisión de estado: el sistema indicará si el perfil se encuentra validado y activo dentro de la base de datos laboral del Ministerio de Capital Humano .

. Actualización del currículum: en caso de que la plataforma lo requiera, el usuario deberá completar sus antecedentes de formación, trayectoria de oficio y datos de contacto para postularse a ofertas laborales y capacitaciones del programa.

Cómo verificar la asignación de prestaciones de Volver al Trabajo en Mi ANSES

Para auditar el historial de cobros de la seguridad social y comprobar si un expediente previsional o subsidio continúa registrado en el sistema, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece su canal digital de autogestión.

El procedimiento dentro de Mi ANSES se estructura de la siguiente forma:

Ingresar a la web oficial anses.gob.ar o abrir la aplicación móvil Mi ANSES .

o abrir la aplicación móvil . Colocar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social habilitada.

habilitada. Dirigirse a la pestaña «Mis Cobros» para corroborar el estado de las liquidaciones, el detalle de asignaciones y verificar si la prestación de Volver al Trabajo o programas derivados figuran asociados al titular.

La situación de Volver al Trabajo y las opciones formativas de Capital Humano

Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que la política para los ex beneficiarios del Potenciar Trabajo, que integraban la nómina de Volver al Trabajo, apunta a la inserción en el empleo formal. Por esta razón, el Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de vouchers educativos y cursos gratuitos a través de los centros de formación y el Portal Empleo.

A diferencia de este esquema, el programa Acompañamiento Social —destinado a personas mayores de 50 años y madres de cuatro hijos o más— continúa con su cronograma de pago mensual regular tras la prórroga establecida por la Resolución 90/2026.

Los titulares de Volver al Trabajo pueden mantenerse informados sobre cualquier modificación en el padrón o novedades judiciales, revisando periódicamente sus notificaciones en la aplicación Mi Argentina.