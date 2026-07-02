Presentaron una denuncia penal contra Milei por los ejercicios militares realizados con Estados Unidos en Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino presentó este miércoles una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno nacional, a raíz del decreto mediante el cual se autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para la realización de ejercicios militares en territorio argentino.

La presentación judicial, patrocinada por el constitucionalista Eduardo Barcesat, también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Según sostiene Marino en su denuncia, más de 350 efectivos militares de Estados Unidos participaron durante 42 días de los ejercicios denominados «Daga Atlántica» y «PASSEX», operando el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz.

El legislador afirmó que la embarcación ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina y recordó que el propio presidente Milei visitó el portaaviones durante las maniobras, donde firmó una bandera argentina.

En el escrito presentado ante la Justicia, Marino argumenta que el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional establece que es facultad exclusiva del Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales del territorio argentino.

Asimismo, sostuvo que la Ley 25.880 impide que estas autorizaciones se realicen mediante decretos del Poder Ejecutivo y remarcó que las decisiones vinculadas a conflictos bélicos o acuerdos militares requieren la intervención del Poder Legislativo.

La denuncia plantea la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la patria, figuras que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia Federal.

En su presentación, Marino vinculó además estos hechos con el posicionamiento internacional adoptado por el Gobierno argentino respecto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y sostuvo que el Ejecutivo nacional actuó sin contar con autorización legislativa.

«Es necesario recurrir a todos los instrumentos institucionales a nuestro alcance para ponerle un límite a estos actos que violan la Constitución Nacional», expresó el diputado nacional, quien cuestionó la política exterior y de defensa impulsada por el Gobierno.

La Justicia Federal deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y establecer si hubo irregularidades en la autorización y realización de los ejercicios militares conjuntos.