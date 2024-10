Con lo recaudado por multas en Neuquén, estatales cobrarán un adicional

La nueva ley que define las competencias de la secretaría de Trabajo de Neuquén contempla que una parte de lo recaudado por multas a las empresas vaya al personal, que lo cobrará como un adicional de sus haberes.

El proyecto logró despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia esta mañana en la Legislatura, y va camino a tratarse en la próxima sesión.

Entre las modificaciones que introduce prevé que el 20% del importe total recaudado en concepto del pago de multas, trámites arancelados y demás tasas o gravámenes cuya percepción se encuentran a cargo del organismo irá a un «fondo estímulo». Con eso se financiará un adicional mensual, variable y no permanente, de carácter remunerativo y estará sujeto a las detracciones que se establezcan en la negociación colectiva.

A la comisión fueron citados el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, y el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, para explicar los alcances del proyecto consensuado.

El dirigente sindical destacó que discutieron el monto del fondo. En el Convenio Colectivo de Trabajo se reglamentará la distribución.

La secretaría tiene la facultad para aplicar sanciones por infracciones a las normas vigentes en materia laboral, de higiene y seguridad. Puede ser un apercibimiento (cuando la causa de la imputación sea calificada como leve por no ser de especial gravedad y/o no produzca perjuicio real a los intereses del trabajador o trabajadora, y el infractor no tenga antecedentes de sanciones), multa o clausura del establecimiento inspeccionado.

La comprobación y el juzgamiento de las infracciones tiene un procedimiento sumarial.

Castelli remarcó que previo a la actual gestión no hay datos estadísticos sobre el trabajo de la secretaría (inspecciones, multas). Esta área estuvo durante años a cargo de Ernesto Seguel, que renunció tras la denuncia por acoso y abuso sexual de una empleada que dependía directamente de él.