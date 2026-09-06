Nico González brilló en el Rally Argentino y logró su tercera victoria de la temporada

El neuquino había ganado en Madariaga y Plaza Huincul, y ahora repitió en Córdoba. (Rally Argentino)

Nicolás González-Gerónimo Bordignon (Volkswagen) es una dupla ganadora y lo demostró en la sexta fecha del Rally Argentino, que se disputó en San Francisco (Córdoba). Con un gran trabajo, abrochó la tercera victoria de la temporada y va derechito al tercer título en el ámbito nacional.

El piloto neuquino había iniciado la última etapa con 7.2 segundos sobre Rubén Montoro-Ignacio Uez (Volkswagen) y amplió progresivamente la diferencia, para finalizar con 28.4 de ventaja sobre el binomio del ST Competición, que elevó el ritmo durante el segundo rulo. Nadia Cutro-Miguel Recalt (Toyota) completaron el podio de la clase.

El Coyote Villagra mostró su clase

Federico Villagra-Diego Curletto (Skoda), que habían comenzado la jornada de cierre al frente, sostuvieron la ventaja acumulada y se quedaron con el triunfo en la clasificación general y en la clase RC2.

La jornada decisiva comenzó con Leandro Bonnin (Citroën) como una de las principales referencias. Se impuso consecutivamente en las dos pruebas del primer rulo, por apenas tres décimas sobre Miguel Baldoni y luego por 2.3 sobre Villagra-Curletto. Sin embargo, un problema mecánico lo obligó a abandonar.

Villagra y su Skoda, a fondo por los caminos mediterráneos.

Miguel Baldoni tomó el protagonismo en la PE10. El Coyote Villagra, por su parte, sostuvo el ritmo y administró la ventaja construida durante la primera etapa para concretar el regreso a la victoria. El puntano finalizó segundos, a 27.6s, mientras que Augusto D’Agostini completó el podio.