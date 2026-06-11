Nuevas reglas para patentes: qué cambia tras la eliminación de la doble validación técnica

Nuevas reglas para patentes de materia viva y sustancias naturales: qué cambia tras la eliminación de la doble validación

Nación eliminó pautas rígidas para el patentamiento en áreas sensibles que incluían la doble validación técnica por distintos organismos. La medida fue confirmada tras la publicación del Boletín Oficial.

Nación eliminó pautas para el patentamiento

Mediante la Resolución Conjunta 1/2026, la medida dejó sin efecto la Resolución Conjunta N° 99/01 y N° 810/01. La normativa anterior obligaba al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a conformar grupos de trabajo permanentes con diversos organismos descentralizados para definir criterios sobre la patentabilidad de materia viva y sustancias naturales.

Con la nueva resolución, se explicó que esquema anterior introdujo «rigideces en el mecanismo de actualización de las Directrices sobre Patentamiento, dificultando la modificación de los criterios técnicos en función de los avances científicos, tecnológicos y jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional».

En el documento se remarcó que «la introducción de una instancia adicional de validación administrativa, ajena al organismo técnico competente, contribuyó a tornar más complejo y burocrático el proceso de definición y actualización de los criterios de patentabilidad».

Nación argumentó que la permanencia de la normativa de 2001 era innecesaria, dado que el objetivo de elaborar directrices técnicas ya se cumplió acabadamente en el año 2003. También destacó que la Ley de Patentes ya otorga al INPI la facultad para emitir, elaborar y actualizar sus propias directivas de funcionamiento y examen técnico.

Por otra parte, señaló que con el cambio se busca «fortalecer la capacidad institucional» del INPI con el fin de «establecer directrices técnicas flexibles, más fácilmente actualizables y alineadas con las mejores prácticas internacionales, favoreciendo un entorno normativo más eficiente y previsible para los solicitantes y titulares de patentes».

La resolución lleva las firmas de los secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.