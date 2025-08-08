Con Neuquén y Río Negro incluidas, las provincias donde el PJ conformó Fuerza Patria: 10 quedaron afuera

Luego del cierre de alianzas de este jueves, se conoció, por ejemplo, cómo será la composición del Partido Justicialista en para las elecciones legislativas de octubre, que renovarán bancas en Diputados y el Senado. El peronismo acordó competir en 14 provincias con la alianza Fuerza Patria, lote en el que aparecen Neuquén y Río Negro.

Según informó Noticias Argentinas hoy viernes, además de los dos distritos patagónicos, el partido presentó la coalición en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Jujuy.

En las 10 provincias restantes, los dirigentes justicialistas no llegaron a un entendimiento y el espacio se presentará como Partido Justicialista a secas. Estas son San Juan, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Formosa, San Luis, Santa Cruz, La Pampa y Chubut.

Fuerza Patria, el acuerdo entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof

El nombre de la alianza surgió del acuerdo entre la titular del partido, la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Afuera había quedado, de momento, el Frente Grande que conduce Juan Grabois, aunque en su entorno aseguran que se seguirán negociando hasta el 17 de agosto, en el que deberán presentarse la lista de candidatos nacionales.

Las tratativas también seguirían hasta último momento con otros sectores, con el objetivo de no dividir el voto opositor en los primeros comicios nacionales con Javier Milei de presidente.