Otamendi tomó la palabra en River y dejó un mensaje de unidad: «Tenemos que dar la cara…»

Luego de una semana convulsionada en River, marcada por las cinco derrotas consecutivas del equipo de Eduardo Coudet y la conferencia de prensa que brindó el presidente Stefano Di Carlo, Nicolás Otamendi tomó la palabra antes del entrenamiento de este viernes. El capitán se refirió al difícil momento que atraviesa el Millonario y habló en la previa del duelo frente a Argentinos Juniors, que se disputará este domingo desde las 18 en el Monumental.

La postergación del partido ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana le permitió al plantel contar con más días de trabajo antes de volver a jugar. «Nos vino bien para entrenarnos mejor, conectar, ensamblar el equipo y salir de esta situación difícil que estamos pasando», explicó Otamendi en una rueda de prensa.

El defensor sabe que River necesita una reacción para dejar atrás la racha negativa y apuntó al trabajo puertas adentro como el camino para conseguirla. «Tenemos que dar la cara e intentar mejorar y conseguir los resultados. Tenemos la mentalidad y confianza de que vamos a revertir la situación trabajando en silencio, puertas adentro», aseguró.

También hubo tiempo para hablar de las versiones sobre una supuesta interna entre el plantel, Coudet y la dirigencia. Otamendi fue contundente al respecto: «El hincha de River quiere resultados, que el equipo juegue bien y somos conscientes. Tenemos que mejorar, pero de todo lo que se habla, el equipo está bien. La semana fue positiva, con el presidente y el Chacho está todo bien».

En esa misma línea, el capitán insistió en que la solución debe ser colectiva. «El Chacho, el presidente y el equipo, de esta situación salimos todos juntos. Tenemos que ensamblarnos, tener una conexión, hablar mucho y tenemos que plantar cara, trabajar y mejorar. Somos consciente del momento que estamos pasando y vamos a conseguir los resultados trabajando y funcionando como equipo», sostuvo.

Por último, Otamendi puso el foco en lo futbolístico y señaló dónde deberá mejorar el equipo para volver a ganar. «Tenemos que mejorar en todas las líneas, hay muchos chicos nuevos y los resultados tienen que llegar. Hay que adaptarnos lo más rápido posible. Ojalá que el domingo salga lo que entrenamos en la semana», concluyó el General.