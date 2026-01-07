Concesionaron 740 kilómetros de rutas de un corredor que conecta con el Mercosur e incluye un puente

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se firmó un contrato para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas de los Tramos Oriental y Conexión que integran la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. Forman parte del corredor del Mercosur.

El funcionario remarcó que «facilita el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos estratégicos».

Concesión para el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná

Caputo amplió que las concesiones incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, «lo que va a potenciar las exportaciones y la logística».

Destacó que se trata del primer paso hacia una red vial moderna «de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro».

Sumó que se trabaja en concretar mejores rutas, «alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos».

Todas las rutas que incluye las nuevas concesiones

Según informaron desde Presidencia, desde el 7 de enero, «la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, en adelante Autovía del Mercosur, y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., hará lo propio en el Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta».

Ampliaron que la primera adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Asimismo, la UTE se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.