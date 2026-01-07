Combate de incendios en Chubut: Diego Santilli se reúne con Ignacio Torres en El Hoyo

En pleno combate del fuego en Chubut, el ministro de Interior, Diego Santilli, llegó a la localidad de El Hoyo para reunirse con el gobernador de la provincia, Ignacio Torres. Desde el lunes, el mandatario se encuentra en la zona afectada por el fuego.

Según se pudo conocer, la reunión se basa en la cercana votación por la reforma laboral que se dará en el Senado. Además, aseguró que brindaría ayuda para combatir el incendio.

En las últimas horas, y según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el intendente de El Hoyo (una de las localidades cordilleranas más afectadas por el fuego) César Salamín habló telefónicamente con Santilli a quien le pidió ayuda del gobierno nacional ante la angustiante situación que vive la zona como informa este medio.

«El incendio está lejos de ser controlado»: Bomberos brindó un panorama sobre el fuego en Puerto Patriada

Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, fue tajante sobre el estado de situación en la zona del Lago Epuyén: «El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos», explicó en diálogo con la prensa.

Ante la viralización de imágenes de personas encendiendo fogones en áreas protegidas, Cerela pidió conciencia plena: «Por favor, no hagan fuego en ningún lado, ni en fogón habilitado ni no habilitado. Sabemos que es lindo el asadito en las vacaciones, pero este no es el año. Guardemos el asado para el quincho de casa».