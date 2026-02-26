Confirmado: jubilados y pensionados cobrarán un bono de $70.000, ¿a quiénes alcanza el beneficio que lanzó el Gobierno?

El Gobierno oficializó el otorgamiento del bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante la publicación del Boletín Oficial. El plus llega después de que el Ejecutivo anunciara una nueva suba para los beneficiarios de la Anses.

A través del decreto 109/2026, se informó que el bonos se suma a los ya entregados desde 2024 que buscaron mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Bono para jubilados y pensionados: a quiénes alcanza el beneficio

La normativa establece que el bono será liquidado por titular y su alcance incluye a quienes reciban prestaciones contributivas otorgadas a través de la Ley N° 24.241, regímenes generales previos, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

Dentro de los beneficiarios también se encuentran aquellas personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), también los titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El criterio para la asignación del bono contempla la suma de los haberes de todas las prestaciones vigente. El decreto aclara que para quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, se otorgará la suma en su totalidad.

En los casos en que el total de las prestaciones supere el haber mínimo, se abonará una suma diferencial hasta alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimos más el máximo del bono. El objetivo es priorizar el refuerzo de ingresos para los sectores con mayores necesidades, sin excluir a quienes, por acumulación de beneficios, superen el piso mínimo.

El Gobierno recordó y aclaró que se trata de una suma de carácter de no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable a los efectos de otros conceptos previsionales o asistenciales.

