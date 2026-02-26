Ley de Glaciares: cuáles son los cambios que se debaten hoy en el Senado y que otorgarían autonomía a las provincias

En el marco del cierre de las sesiones extraordinarias, la Cámara Alta debate hoy una reforma estructural a la Ley de Glaciares (26.639) con el objetivo de dinamizar la inversión minera.

La iniciativa busca redefinir los límites de protección ambiental mediante una transferencia de facultades hacia las provincias, permitiéndoles identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.

El eje del debate se centra en la modificación del criterio de protección para el ambiente periglacial, el cual pasará de una redacción considerada «laxa» a una que exige demostrar un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

Ley de Glaciares, la transferencia de facultades a las provincias entre las principales modificaciones

La propuesta radica en que las jurisdicciones provinciales sean las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. Este cambio se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reafirmando que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.

Aunque el Inventario Nacional (ING) seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental y la gestión quedará en manos de los estados provinciales.

Nuevo criterio de protección: aporte hídrico «relevante»

La reforma busca corregir lo que los impulsores consideran una redacción «laxa» del ambiente periglacial que genera parálisis preventiva. El nuevo texto introduce un requisito técnico específico: para que un área sea protegida, deberá demostrarse un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

Esto permitiría obtener factibilidad ambiental en zonas donde se certifique que la actividad no compromete significativamente la reserva de agua dulce.

El Gobierno sostiene que esta adecuación es la llave para destrabar proyectos de escala global, principalmente de cobre.

La urgencia responde a la necesidad de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas, evitando que la ley funcione como una barrera burocrática en formaciones geológicas que no poseen un valor hidrológico real.

Proyección de votos y el camino hacia la Cámara de Diputados de la Ley de Glaciares

El bloque de La Libertad Avanza llega al recinto con un escenario optimista, confiando en alcanzar la media sanción con un apoyo estimado de entre 40 y 41 votos.

De confirmarse estos números en la votación de hoy, la iniciativa será girada de inmediato a la Cámara de Diputados, donde su tratamiento quedará programado para el inicio del período de sesiones ordinarias en el mes de marzo.