Confirmado: Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza

Era un secreto a voces: Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, fue confirmada por el presidente Javier Milei para presidir el bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, que tendrá una veintena de integrantes. La funcionaria estrella del Gobierno no esperó a asumir su banca para calzarse el traje de líder parlamentaria: desde que fue electa, ya sumó ocho diputados y una senadora del PRO a las filas de La Libertad Avanza.



Aunque Bullrich sonó en un principio como posible presidenta provisional del Senado (un escalón por debajo de Victoria Villarruel, quien está absolutamente marginada del Gobierno), en Casa Rosada finalmente determinaron que la ministra, que tiene un perfil combativo y fue diputada 12 años, será más útil para ordenar al bloque y marcar posiciones en los debates que presidiendo las sesiones en ausencia de la vicepresidenta.

Fue el propio Milei quien, en la cumbre que encabezó este miércoles en el Salón Héroes de Malvinas da Casa de Gobierno junto a un centenar de diputados y senadores electos de La Libertad Avanza y el PRO, confirmó que será Bullrich la responsable de “articular” la nueva bancada violeta.

Patricia Bullrich se prepara para liderar a LLA en el Senado



“Ustedes van a tener que dar la batalla en el Congreso para que Argentina sea grande nuevamente. Esto es fundamental: cuando tienen una duda, vayan sobre quien articula. En el Senado, la persona que va a articular es la doctora Bullrich”, confirmó el presidente mirando de frente a su tropa.



De hecho, una vez que terminó esa reunión, Bullrich encabezó otra más pequeña son los senadores vigentes y los ingresantes, qua la escucharon sentados en ronda.



Este jueves, la funcionaria le dedicó un posteo en X a los hermanos Milei. “Muchas gracias al presidente Javier Milei y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, publicó.



Paralelamente, se despidió del cargo el jujeño Ezequiel Atauche, quien hasta el momento condujo un diminuto bloque de seis con dificultades propias de su inexperiencia política, aunque mantuvo la lealtad con Milei.



“Hace dos años, quienes formamos parte del proyecto político de Javier MIlei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso, Patricia Bullrich será una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen. Ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”, escribió.



Como resultado de la elección, La Libertad Avanza había quedado con 19 senadores, pero Bullrich gestionó para incorporar a la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, por lo que el bloque oficialista finalmente tendrá 20 integrantes.



A Bullrich, Atauche y Álvarez Rivero se suman Bartolomé Abdala (San Luis), Ivana Arrascaeta (San Luis), Vilma Bedia (Jujuy), Bruno Olivera Lucero (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Agustín Monteverde (CABA), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Romina Almeida (Entre Ríos), Juan Cruz Godoy (Chaco), María Emilia Orozco (Salta), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Lorena Villaverde (Río Negro), Nadia Márquez (Neuquén), Pablo Cervi (Neuquén), Agustín Coto (Tierra del Fuego), Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego) y el aliado Francisco Paoltroni (Formosa).



Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, Bullrich también incidió: ya hizo que ocho diputados del PRO que le responden pasen a La Libertad Avanza. Primero fueron Laura Rodríguez Machado, de Córdoba; Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Silvana Giudici, de Ciudad de Buenos Aires; Patricia Vásquez, de provincia de Buenos Aires, y los electos María Luisa González Estevarena (Buenos Aires) y Carlos Almena (San Luis). Y este jueves se sumó otra cordobesa, Belén Avico.

Corresponsalía Buenos Aires