Conflicto docente: “El Gobierno no está leyendo la realidad”

Los docentes analizarán hoy en asambleas que se harán en varias varias ciudades de la provincia la oferta salarial que el Gobierno rionegrino hizo el viernes a los representantes de la Unter. La propuesta no cayó bien entre los dirigentes del gremio docente.

“El Gobierno no está leyendo la realidad”, afirmó ayer la secretaria general de la Unter, Sandra Schieroni. Dijo que no están escuchando. “Las propuestas que hace el Gobierno no contemplan lo que se está pidiendo” desde el sector docente, advirtió.

La dirigente de Unter aclaró que la llave para resolver el conflicto “la tiene el Gobierno absolutamente”. Dijo que los representantes sindicales se han presentado “paritaria tras paritaria con una propuesta que el Gobierno no toma en cuenta”.

“Nosotros hemos pedido que la propuesta salarial supere el proceso inflacionario, que contemple aumentos en conceptos remunerativos y con acumulación remunerativa”, recordó.

Explicó que acumulación remunerativa significa aplicar los porcentajes de aumento sobre la base del último incremento salarial percibido, que para los docentes fue en julio pasado. El problema es que, según Schieroni, el Ejecutivo rionegrino “calcula los aumentos en función de los salarios de febrero y no sobre el último que se aplicó en julio”.

Comentó que el salario que percibe un maestro de grado sin antigüedad es de 87.000 pesos y el 6% de incremento que el Gobierno propone se aplica en relación al sueldo de febrero.

Sin variación

Sostuvo que la oferta oficial del aumento del 6% con los salarios de agosto no representa ninguna variación. Además, señaló que del 12% de incremento que se les pagaría en los próximos días a los estatales, a los casi 24.000 docentes que tiene la provincia solo les reconocerán el 6%.

Dijo que la única novedad en la oferta que el Gobierno rionegrino presentó el viernes tiene que ver con la composición del salario “que ofrecen poner un poco más en blanco”. El Ejecutivo provincial propone aplicar un nuevo incremento del 13% en septiembre y en octubre otro 3%.

Schieroni comentó que los representantes del gobierno rionegrino no supieron informar si el 6% de aumento que ofrecieron es remunerativo.

Lamentó cómo se componen las ofertas salariales que hace el gobierno provincial a diferencia de otros sectores del Estado. “Para nosotros no solo no es acumulativo, sino que casi todo lo que ofrecen es no remunerativo”, explicó.

Dijo que hoy se harán las asambleas docentes en las ciudades de la provincia. Y el martes se debatirán las propuestas de cada una de las asambleas en el Congreso que se desarrollará en Viedma.

“Nosotros en toda instancia paritaria esperamos una propuesta superadora”, afirmó y lamentó que en el Ejecutivo provincial no lo entiendan de esa manera más allá de los anuncios.

Cuando se le preguntó si estaban muy lejos de llegar a un acuerdo con el Gobierno rionegrino, Schieroni respondió: “No sé si estamos tan lejos. Estamos catorce puntos por debajo del proceso inflacionario”.

La interna de la Unter no influye

Además, indicó que hay componentes no remunerativos en los salarios docentes que rechazan. Recordó que desde el sindicato se ha trabajado para revertir esta situación. “Y a partir de eso hemos tenido un aumento del ciento por ciento en el salario básico en el primer semestre de este año”, destacó.

Dijo que hoy la situación es distinta. Comentó que años atrás la relación era de un 80% de sumas no remunerativas contra un 20% de salario en blanco. Hoy es 49% de componentes remunerativos y 51% no remunerativos. “Desde la organización gremial aspiramos a que no haya sumas no remunerativas”, reiteró.

Schieroni contó que no hay fecha de nueva reunión paritaria. Y se excusó de dar su opinión personal sobre la posible continuidad de las medidas de fuerza a partir de la pobre oferta salarial del Ejecutivo. “Lo evaluaremos en las asambleas”, afirmó.

Descartó que el proceso electoral interno que vive la Unter influya en el conflicto con el Gobierno provincial. Respecto de las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo en ese sentido, Schieroni planteó: “Entendemos que la intención es invisibilizar el conflicto, desnaturalizarlo”.

“La vida institucional de la Unter siempre ha tenido distintas agrupaciones con lo cual lo que más valoramos es el proceso democrático interno del sindicato”, puntualizó.