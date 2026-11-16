Volcán de dulce de leche con centro cremoso, una receta fácil que se prepara con solo tres ingredientes. Foto: ilustrativa.

El volcán de dulce de leche es una alternativa fácil para preparar un postre casero. No requiere técnicas complicadas y se puede resolver en pocos minutos. El secreto está en controlar la cocción para conseguir que el exterior quede firme y el interior conserve su textura cremosa.

Ingredientes

250 gramos de dulce de leche repostero.

2 huevos.

2 cucharadas de harina 0000.

Paso a paso

Mezclar los ingredientes: colocar el dulce de leche en un recipiente, incorporar los huevos y batir hasta integrar. Agregar la harina: sumar las dos cucharadas y mezclar hasta conseguir una preparación homogénea. Preparar los moldes: enmantecar cuatro moldes individuales y distribuir la mezcla. Cocinar: llevar a horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 8 a 10 minutos. Desmoldar: dejar reposar un minuto, pasar un cuchillo por los bordes y desmoldar con cuidado.

El secreto para lograr el centro cremoso

La clave está en no excederse con el tiempo de cocción. Los bordes deben quedar firmes, mientras que el centro tiene que conservar una consistencia cremosa.

Lo ideal es servirlos recién hechos y todavía tibios. Se pueden acompañar con una bocha de helado de crema americana o espolvorear con azúcar impalpable.