Tras años de comercializar sus productos únicamente mediante distribuidores y comercios multimarca, la fabricante danesa Lego inaugurará su primera tienda oficial en Argentina.

La noticia, que comenzó a circular el fin de semana a partir de la cartelería de obra en el centro comercial Unicenter, fue confirmada este lunes por el presidente Javier Milei mediante una serie de publicaciones en sus perfiles oficiales de Instagram y X.

Dónde estará el primer local de Lego en Argentina y qué anunció Javier Milei

La nueva sucursal de Lego funcionará en el tercer piso del shopping Unicenter, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez.

La confirmación llegó luego de que se viralizaran fotografías de un espacio vallado dentro del complejo con la gráfica oficial de la compañía de origen dinamarqués, especializada en sistemas de construcción en bloques, sets coleccionables y líneas temáticas de arquitectura, cine y ciudades.

En sus redes sociales, Javier Milei compartió un video animado en el que aparece representado como una figura de Lego inaugurando el comercio, acompañado por mensajes que atribuyen la radicación directa de la empresa a las políticas de desregulación y apertura comercial impulsadas por el Poder Ejecutivo.

El mandatario ya había anticipado el último jueves, durante su participación en la gala anual de Endeavor, su intención de avanzar hacia una apertura económica del 90 por ciento.

De Lego a Tesla: las marcas internacionales que llegan a Unicenter y Argentina

El arribo de Lego forma parte de una ola más amplia de desembarcos y regresos de compañías extranjeras al mercado minorista de Argentina, impulsada por la renovación integral que atraviesa Unicenter.

En ese predio, el grupo Cencosud ejecuta un plan de inversión superior a los US$ 60 millones destinado a modernizar instalaciones y ampliar su oferta comercial: