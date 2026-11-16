Javier Milei habló en la cena por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el Alvear Palace Hotel.

El presidente Javier Milei rechazó una devaluación y aseguró que “la Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”. Lo dijo este lunes en el Alvear Palace Hotel, durante la cena por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Ante los empresarios, sostuvo que “el futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza”.

“La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar, pero insisten con incentivar el consumo”, cuestionó. “Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos, que no se crecía”, advirtió.

Por qué Milei rechazó una devaluación en su discurso ante los empresarios del CICyP

El Presidente afirmó que el problema del crecimiento “es la oferta”. “Hubo problemas en la contracción de oferta en el mundo y los precios subieron, los bancos centrales subieron la tasa de interés. Pero increíblemente los economistas argentinos ofrecen como solución un push de demanda. La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos”, explicó.

“Y quieren devaluar. Nosotros compramos divisas. Pero la devaluación generaría una contracción de la oferta y la demanda”, completó. También vinculó las tasas de interés con el riesgo país: “Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal”.

Impuestos, RIGI y la motosierra: los ejes económicos del discurso de Milei

“Al derecho de propiedad lo defendemos bajando impuestos. Nosotros bajamos casi cuatro puntos del PBI en reducción de impuestos: eso no lo hizo jamás nadie”, subrayó. Según Milei, desde su asunción “le devolvimos a los argentinos más de US$25.000 millones”, y “la motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores, que son los contribuyentes”.

Sobre la hoja de ruta económica, indicó que “la economía se va a convertir en un mega RIGI, pero para eso necesito bajar el gasto público”. “Necesitamos crecer para bajar la presión impositiva y en eso estamos trabajando. Nuestra hipótesis es que toda la economía converja en el RIGI”, agregó.

La anécdota con Elon Musk y el mensaje de Milei sobre las próximas elecciones

El mandatario destacó el rol del “espíritu empresarial” y contó una anécdota con el dueño de X, Elon Musk. “En la primera reunión que tuve con Musk, él me dijo ‘yo me levanto pensando qué puedo hacer para ayudar a la gente’”, relató, y cerró: “Si queremos ser grandes nuevamente, los invito a ser grandes benefactores sociales porque eso genera prosperidad”.

En clave electoral, Milei afirmó que “en las próximas elecciones van a tener al partido del Estado y, del otro lado, la opción de la libertad”. “Con Alberto Fernández volvimos al pasado, pero eso ahora no va a volver a pasar”, sostuvo.