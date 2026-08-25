Consejo de la Magistratura: los lugares que podría reclamar el Gobierno y sumar así más poder

La Libertad Avanza buscará sesionar este jueves en el Senado para aprobar unos 70 pliegos judiciales, entre los que se encuentran las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, un tribunal que deberá intervenir en causas sensibles para el Ejecutivo. Mientras tanto también el Gobierno de Javier Milei tiene intensiones de sumar poder en el Consejo de la Magistratura, un órgano que se encarga de seleccionar jueves e incluso sancionarlos.

Como define la Constitución, lo preside el titular de la Corte Suprema, que es Horacio Rosatti.

Mandatos que vencen en el Consejo de la Magistratura

El medio Infobae comunicó que excepto para Rosatti y los legisladores, el mandato de los restos de los integrantes del Consejo de la Magistratura vence en noviembre de este año, por lo que habrá cambios en los próximos meses.

Luego de las elecciones de 2025, donde el oficialismo ganó en la mayoría de los distritos, la conformación del parlamento cambió y la LLA se convirtió en el bloque con más integrantes en la Diputados e igualó al peronismo en la alta. Por este motivo el Ejecutivo intentará que ese escenario se traslade al Consejo de la Magistratura. “No es que se van a reclamar los lugares, nos corresponden, no hay que pelear nada y ya está todo definido”, expresó al medio de Buenos Aires una fuente de la mesa judicial cercana a las negociaciones.

La bancada en la Cámara baja encabezada por Gabriel Bornoroni va a proponer dos candidatos. Lo más probable es que Gonzalo Roca renueve y se le sume un compañero más. Entre los posibles aspirantes para ocupar ese lugar están Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo, Nicolás Emma, Antonela Giampieri, Laura Godoy, Maira Frías, Luis Petri y Alejandro Fargosi

En el Senado se abre otra discusión por el empate. El peronismo y el oficialismo tienen 21 bancas cada uno. Desde el justicialismo dicen que por sus aliados de Convicción Federal y Justicia Social Federal suman cinco más, por lo que reclaman ser la primera minoría. Desde el sector libertario rechazan ese planteo. «Para el caso nosotros tenemos 42 miembros (por todos los que suelen votar junto al Gobierno), entonces”, observó una fuente de la bancada que encabeza Patricia Bullrich.

Diego Barroetaveña desistió de su reelección en el Consejo de la Magistratura

El camarista Diego Barroetaveña desistió el viernes de la acción declarativa de certeza que inició para habilitar su eventual reelección en el Consejo de la Magistratura de la Nación, informó Noticias Argentinas.

La decisión del juez de Casación se produjo en medio de una fuerte disputa institucional sobre si los actuales integrantes del organismo pueden renovar de manera consecutiva sus mandatos o si deben respetar el intervalo de un período que establece la normativa vigente