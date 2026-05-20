Stornelli ordenó investigar un presunto espionaje al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación para determinar si el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue víctima de un posible episodio de espionaje luego de que dos personas fueran detectadas filmando el frente de su vivienda en la ciudad de Santa Fe.

La causa quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido el domingo pasado.

La denuncia fue presentada por Roberto Varela, director de seguridad de la Corte Suprema, quien indicó que el hecho ocurrió cuando la custodia del magistrado se preparaba para trasladarlo desde Santa Fe hacia Buenos Aires.

Según el reporte, los custodios observaron a dos personas utilizando un trípode y una cámara apuntando directamente hacia la vivienda de Rosatti.

Las personas ya fueron identificadas y trascendió que una de ellas sería de nacionalidad venezolana. Hasta el momento, no se informó oficialmente si trabajaban para algún medio de comunicación.

La fiscalía busca determinar si existió espionaje ilegal. Para ello, ordenó tomar declaración al personal de custodia y a efectivos de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, además de solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

En paralelo, la investigación se amplió para reconstruir las actividades y antecedentes de las dos personas involucradas.

Antecedentes de amenazas y ataques

El juez Ercolini también pidió incorporar otros expedientes vinculados a episodios previos que afectaron la seguridad de Rosatti, con el objetivo de establecer si existe relación entre los hechos.

Entre esos antecedentes aparecen un intento de robo en la vivienda del magistrado en noviembre de 2023, pintadas intimidatorias, pasacalles, la aparición de objetos sospechosos, intentos de hackeo y la creación irregular de líneas telefónicas a su nombre.

Además, en abril de este año, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a cuatro años de prisión para Damián Berruet, acusado de intentar robar una camioneta oficial asignada a Rosatti frente al Palacio de Tribunales en mayo de 2024.

Durante ese juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que el episodio podía formar parte de un “hostigamiento y asedio” contra el titular de la Corte Suprema.

“Había un objetivo claro: el presidente de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Luciani durante el proceso judicial.

La causa continúa en etapa de instrucción mientras avanzan las medidas ordenadas por la Justicia federal.