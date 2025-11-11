Coparticipación en debate: Luis Caputo se reúne con Jorge Macri por la deuda de Nación con la Ciudad

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El encuentro será este martes y se da luego de los reclamos que lanzó Macri por los fondos que le adeuda la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a la coparticipación.

El reclamo de Jorge Macri a Nación

La reunión será a las 10 en el Palacio de Hacienda. De la misma también participará el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Según la información compartida en Noticias Argentinas, el temario está compuesto por el pedido del referente del PRO de incluir la deuda en el Presupuesto 2026. En declaraciones con La Nación+, el alcalde porteño manifestó: «Como toda obligación de pagar, el acuerdo tiene que estar en el Presupuesto».

La Ciudad de Buenos Aires detectó un incumplimiento respecto al goteo automático del 1,55% de los fondos que se efectúa vía transferencias semanales y propone que los incorporen en la previsión de ingresos y gastos del 2026. Si bien los diputados del PRO firmaron el dictamen del oficialismo sobre el Presupuesto, marcaron sus diferencias.

Jorge Macri marcó demoras en los pagos semanales, aunque evitó una confrontación directa tras haber recuperado el vínculo con el presidente Javier Milei. De igual manera, permanece la puja entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos.

«Entiendo que los últimos meses han sido difíciles para el gobierno nacional, así que un atraso es aceptable, pero son números muy grandes. Espero que podamos encontrar destrabarlos rápidamente», indicó Macri y alertó: «Porque para mí, cumplir o incumplir un fallo de la Corte no es un dato menor».

Con información de Noticias Argentinas