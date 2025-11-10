Subieron los bonos soberanos y el riesgo país se ubicó por debajo de los 600 puntos este lunes

El riesgo país cayó a 596 puntos, el valor más bajo desde enero de este año. El descenso es consecuencia en buena medida de la valorización de los bonos argentinos desde el triunfo del Gobierno de Javier Milei en las últimas elecciones legislativas. Este lunes se confirmó una reacción positiva de los mercados reflejado en el impulso de los títulos soberanos en dólares.

El valor más bajo del riesgo país desde enero

En el inicio de la rueda de este lunes los títulos públicos avanzan hasta 1,4% (AL35 y GD35), continuando con el rally alcista que se inició el lunes 27 de octubre. Por ese motivo, el indicador que elabora JP Morgan, cede al valor más bajo desde el 14 de enero de este año (en ese momento llegó a ubicarse en 579 puntos).

Según detalló el medio Infobae, el Global 29 aumenta 1,39% y cotiza a 87,48 dólares, mientras que el Global 30 está con una suba de1,58% y marca 83,56 dólares. El Global 38 en tanto se aprecia 1,63%, situándose en 75,86 dólares. El Global 35 está en 72,53 dólares (+1,48% y el Global 46 en 70,70 dólares (+1,54) y el Global 41 se ubica en 67,51 dólares (+1,60%).

Baja del riesgo país pero aún con dudas sobre el esquema cambiario

Durante su visita a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el gobierno avanzará en un plan de recompra de bonos soberanos, lo cual fue bien recibido por los inversores.

También acompañan las acciones, dado que el MERVAL de la Bolsa de Comercio avanza 2,8%, nuevamente por el impulso de los bancos.

“El camino hacia el crecimiento económico en Argentina parece finalmente despejado. La combinación de orden macroeconómico, giro político hacia los consensos y una nueva composición legislativa favorable a las reformas estructurales configura un escenario inédito de estabilidad y proyección», analizó Delphos Investment, según citó Infobae.

Además mencionó que hay dudas sobre el régimen de bandas y su posibilidad de extenderse en el tiempo. «El mercado continúa escéptico respecto de la permanencia del régimen de bandas cambiarias y esto se observa en los ‘MEP breakeven’. Creemos que este desalineamiento entre precios de mercado con el régimen vigente ofrece una buena oportunidad para posiciones largas en pesos”, afirmaron.

“El veredicto positivo del mercado respecto del resultado electoral impulsó la demanda de pesos y, dado el bajo nivel de monetización de la economía, creemos que hay espacio para remonetizar y aflojar el apretón monetario”, sostuvieron desde el Grupo SBS sobre el escenario actual.

Con Infobae y Noticias Argentinas